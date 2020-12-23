Долгожданная зима, наконец, пришла в сочинский поселок Красную Поляну. Белые хлопья с небольшими перерывами сыпали и ночью, и днем. С утра на сельские улицы вышла снегоуборочная техника и убирала всю эту «красоту» с проезжей части до темноты.Но в Красной Поляне больше всего радуются снегу не дети, в сотрудники горнолыжных курортов.- За прошедшие дни прибавилось 110-120 см свежего снега. Поэтому неделя обещает быть жаркой! – сообщает пресс-служба курорта «Красная Поляна». Но сильный снегопад в горах несет опасность – лавины. В Красной Поляне на горнолыжных склонах уже слышны первые хлопки газексов. Но, не смотря на круглосуточную работу противолавинных служб, фрирайд-зоны пока закрыты для лыжников и сноубордистов.В пресс-службе курорта напомнили, что 24 декабря открывается горнолыжный сезон.- Все уже заждались, но! Давайте не будем превращать праздник в трагедию, - предупредила представитель пресс-службы. - Убедительная просьба воздержаться от внетрассового катания пару дней, пока снег не стабилизируется.По данным противолавинной службы, опасность схода снежных масс на высокой скорости сохраняется на склонах больше 35 градусов по высоте 1500 – 2300 метров над уровнем моря. Последние снегопады сопровождались сильными ветрами, формируя метелевый слой. Степень лавинной опасности вне трасс на Красной Поляне сегодня — третья, значительная. - Выезжая за пределы подготовленных трасс, вы принимаете ответственность на себя, за свою жизнь и жизнь друзей которые едут с вами, - заключили в пресс-службе. Берегите себя, катайтесь безопасно!НА ЗАМЕТКУДо конца суток над Чёрным морем в районе Магри-Веселое имеется опасность формирования смерчей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.Ранее «Комсомолка» сообщала, что жителей Сочи предупредили о непогоде, которая надвигается на курорт. Здесь все еще сохраняется штормовое предупреждение по налипанию мокрого снега.