В Сочи усиливается ветер. Метеорологи говорят, что в течение дня в море на курорте могут образовываться смерчи. В связи с этим жителей и гостей просят быть осторожными.- До конца суток 23 декабря над Чёрным морем в районе Магри-Веселое имеется опасность формирования смерчей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.Также в ведомстве добавили, что при усилении ветра не рекомендуется выходить на улицу из помещений. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.В случае ЧС с мобильного телефона необходимо звонить по номеру \\"101\\".Ранее «Комсомолка» сообщала, что жителей Сочи предупредили о непогоде, которая надвигается на курорт. Здесь все еще сохраняется штормовое предупреждение по налипанию мокрого снега.