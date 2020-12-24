К появлению ребенка семья Дворниковых тщательно готовилась: проходили обследование, сдавали анализы. А потом, когда получили радостные новости, что ждут малыша, покупали все необходимое крохе, разумеется, самое лучшее. Беременность у Юлии Дворниковой проходила хорошо и, как положено, на 40-й неделе на свет появился малыш, которого назвали Платоном.Когда новорожденного осмотрели врачи, оказалось, что мальчик появился на свет с недоразвитой ушной раковиной. У него не было левого слухового прохода, хотя правое ухо было в норме.Чтобы у Платона развивалась речь, родители громко и четко проговаривали с ним каждое слово. Но мальчик все равно плохо говорит, в шумной обстановке теряется: ничего не слышит и не понимает. И, несмотря на все трудности, с которыми сталкивается ребенок, он растет очень общительным, добрым и любознательным.Самая любимая игра Платона - доктор. Мальчик играет в стоматолога, терапевта, хирурга и «лечит» всех, кто рядом. А еще ему очень нравится помогать маме на кухне и заниматься приготовлением пищи.Сейчас Платону 3 года, и ему нужна пластика уха. Но дело в том, что операции по восстановлению слуха в России не делают. Каждый год американские врачи приезжают в Москву и консультируют детей с такими патологиями. Практика подобных операций в Калифорнии - более 40 лет. У них есть возможность за одну операцию восстановить слуховой проход и ушную раковину.Единственный шанс Платона восстановить слух – это попасть в клинику Глобал Хиаринг (Пало-Альто, Калифорния, США). Помочь Платону можно на сайте благотворительного фонда «Край добра» или участвуя в марафоне «Елки желаний».Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что на Кубани 5 декабря стартовала благотворительная акция «Елки желаний». Каждый может осуществить мечту ребенка.