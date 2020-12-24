Эта смертельная авария произошла в Ейске около 18:20 на улице Ростовской. Иномарка сбила 23-летнюю девушку. Удар был такой силы, что она отлетела в сторону на несколько метров. К пострадавшей тут же подбежали люди. Пока одни пытались реанимировать ее, другие вызывали скорую. Но все усилия оказались напрасными – медики зафиксировали смерть.Как позже выяснилось, жертвой аварии стала продавец в одном из салонов связи Виктория Лебедева. В тот вечер девушка возвращалась домой. Начала переходить проезжую часть, как вдруг вылетает Gelenvagen, который на скорости сбивает ее.Местные жители иномарку узнали сразу.- Такую дорогую тачку с крутыми номерами имеет только одна семья в городе, - говорили люди.По их словам, шикарный Mercedes-Benz принадлежит местному бизнесмену, который владеет торговым центром. Правда, версий, кто же все-таки сидел за рулем, было много. Сначала люди говорили, что видели, как водительскую дверь закрывал лично предприниматель, другие уверяли, что это был его 16-летний сын. Но больше жители города боялись безнаказанности.- Все камеры видеонаблюдения города резко после ДТП перестали работать. Есть очевидцы аварии, но от страха перед этим человеком могут давать ложные показания, - рассказывают «КП» - Кубань» жители Ейска. - Больше всего переживаем, что произойдет такая же ситуация как с Михаилом Ефремовым, ведь он получил наказание после огласки. Вот и мы боимся, что истинный виновник избежит ответственности, а виноватой сделают погибшую.Однако, как удалось узнать «КП» - Кубань», пускать ситуацию на самотек никто не собирается. На данный момент известно, что за рулем находился 37-летний водитель - по неофициальным данным, второй сын бизнесмена. В отношении него ОМВД по Ейскому району возбудили уголовное дело по ч.4 ст.264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». А еще шофер либо находился за рулем подшофе, либо оставил место ДТП.- На данный момент идет проверка. Проводятся экспертизы. Известно, что в крови алкоголя у него не обнаружено. Сейчас устанавливается, находился ли мужчина в состоянии алкогольного наркотического опьянения. Для максимальной объективности, исследования проводятся не в Ейске, - уточняет «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.Кроме того, прокуратура Краснодарского края взяла на контроль расследования резонансного уголовного дела.- На данный момент, мужчина находится под домашним арестом, - сообщают в надзорном ведомстве.В случае, если вину водителя докажут, а главное, будет установлено, что за руль он сел в состоянии наркотического опьянения, то «отмазать» его вряд ли удастся. По закону за статью, по которой проходит фигурант, положено 12 лет за решеткой.