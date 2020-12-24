Новый год 2021 в Краснодаре будут праздновать онлайн активностями. Площадки учреждений культуры станут местом проведения мастер-классов, творческих встреч, литературных чтений в дистанционном формате.В программу вошли семейные игры и конкурсы, выставки, спектакли и концерты, которые можно будет посмотреть в интернете. Мы выделили самые яркие мероприятия новогодней афиши.31 декабря в 14:00 состоится новогодний онлайн-концерт музыкального шоу-театра «Премьера». Свое мастерство покажет балетная группа и солисты шоу-театра. Стать зрителем трансляции можно будет на сайте и на страницах Краснодарского муниципального творческого объединения «Премьера» в социальных сетях:Instagram;Facebook;«Одноклассники»;Youtube;«Вконтакте».В Центре культуры и досуга Прикубанского округа Краснодара к зимним праздникам приготовили необычную премьеру - онлайн-сериал «Идеальный Новый Год». Посмотреть его можно в аккаунте центра в Instagram.Главная героиня сериала - десятилетняя Настя, которая активно готовится встречать 2021 год.С начала декабря создатели уже выпустили восемь серий из 10. Финал ленты будет представлен 29 декабря. Прямое включение завершит концерт на интернет-платформе.Всей семьей можно поучаствовать в акции «Чуду быть». Ей дали старт 21 декабря в филиале Центра культурного развития «Карасунский». Надо поделиться семейной новогодней традицией на странице в Instagram и отметить хештэг #чудубыть.Театрализованное представление «Вечера на хуторе близ Диканьки» покажет городской Дом культуры Западного округа. Посмотреть его можно 8 января в 11:00 на страницах в социальных сетях:Instagram;«ВКонтакте».Артисты Молодежного театра расскажут «Рождественские истории» с 24 декабря по 7 января на страницах:Instagram;Facebook;«Одноклассники»;«Вконтакте»;Youtube.Кубанцев поздравляет с Новым годом «Премьер-оркестр» 5 января в 14:00 на страницах:Youtube;Instagram;Facebook;«Вконтакте»;«Одноклассники».Виртуальное путешествие в резиденцию Деда Мороза и Снегурочки можно будет совершить по ссылке.Акция «Новогоднее чудо в каждый дом» адресована детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и пожилым людям. Фотографии самодельных открыток нужно выложить в комментариях к посту об этой акции в официальном сообществе «Большой перемены» в социальной сети «ВКонтакте».Челлендж «Волшебный подарок» пройдет с 25 декабря по 7 января, «Пусть эта ёлочка радует нас!» - с 26 декабря по 31 января в сообществе «Большая перемена».Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что на Кубани покажут новогодние концерты онлайн. КМТО «Премьера» вместе с «Комсомолкой» и телеканалом «Краснодар» проведут прямые трансляции праздничных представлений.