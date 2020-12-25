Краснодарский край присоединился к массовой вакцинации населения от коронавируса. Теперь прививки сделают всем желающим жителям региона. Ранее добровольно вакцину ставили врачи, затем учителя, соцработники и военные.- Вакцинировать население будут препаратом российского производства «Спутник V». Он первым в мире успешно прошёл ряд клинических исследований и доказал свою безопасность и эффективность. Массовую вакцинацию начнут, когда препарат поступит в большом количестве, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края.Стоит отметить, что прививки жители Краснодарского края, как и других регионов России, могут сделать бесплатно. Это исключительно добровольная процедура.- Вакцинация проходит в два этапа. Промежуток между прививками составляет 21 день. Препарат позволяет сформировать иммунитет, чтобы не заболеть в этот период. Это важно не только для собственного здоровья, но и здоровья близких, особенно пожилого возраста, - отмечают в оперштабе.Сделанная прививка не отменяет соблюдения мер саниторна-эпидемиологической безопасности: гражданам также надо соблюдать соцдистанцию и носить маски.В Краснодарский край доставили 1200 доз вакцины «Спутник V». Всего до конца года поступит еще 5000 доз препарата. О том, когда можно будет прийти в поликлинику и сделать прививку, сообщат дополнительно.