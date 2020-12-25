В Краснодарском крае продолжают делать прививки от коронавируса, но пока не всем желающим. Первыми вакцину в добровольном порядке получают те, кто входит в группу риска: медики, учителя, соцработники. Вакцинируют также военных. Стоит отметить, что прививочные бригады продолжат работать и в праздничные дни.- Накануне в край поступило 4650 доз вакцины. Всего регион получил 10692 дозы. Проведена вакцинация 3116 человек. Из них полностью привиты 50 человек. Это те, кто прошел оба этапа вакцинации и получил первую и вторую части вакцины. Напомню, вакцинация проводится в два этапа с промежутком в 21 день. Кроме того, вакцинация будет проводиться в новогодние и рождественские праздники, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» замначальника управления организации медпомощи населению краевого министерства здравоохранения Юрий Сарычев.Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Краснодарском крае скоро начнут вакцинировать всех желающих. Массово прививки начнут делать, когда препарат поступит в большом количестве.