Елена К. в декабре отметила свое 15-летие. В свой День рождения девочка получила неожиданный подарок – тест на беременность показал две полоски. Испуганная школьница отправилась в одну из больниц Новороссийска. После обследования врач подтвердил – девочка в положении, причем уже достаточно давно.- Предположительно, школьница на 18-й неделе беременности, - сказал «КП» - Кубань» источник в больнице. - Это вторая неделя пятого месяца. Как правило, на этом сроке женщина особо отчетливо начинает ощущать толчки малыша, происходят частые перемены настроения, это связано с нарушением гормонального фона.О своем интересном положении Елена никому не сказала, надеялась, что проблему решит самостоятельно. Вот только девочка не учла одного - в ее возрасте разрешение необходимо прежде получить у родителей. Кроме того, по закону врач обязан сообщить о юной пациентке в полицию.- Во-первых, аборты делаются на сроке до 14 недель, и это самый максимум. Если срок больше, то ни один врач не возьмется за это, - говорит врач-акушер, знакомый с ситуацией.После того, как правоохранители получили сигнал, началась проверка на предмет того, кто же является отцом ребенка. В процессе разбирательств выяснилось, что у школьницы была интимная связь с примерным семьянином. По крайней мере такую версию она озвучила правоохранителям.- В августе 2020 года я познакомилась с мужчиной, ему 30 лет исполнилось недавно. Он родом из Армении, но сейчас живет в Новороссийске. Мы с ним стали встречаться, общаться, как-то он меня пригласил в отель, где у нас был секс. Но меня никто не принуждал, я сама согласилась, - рассказывала уже правоохранителям Лена.Когда горе-любовника стали пробивать, оказалось, что он ранее не судим, на данный момент официально не трудоустроен, при этом он женат. Более того, мужчина – многодетный отец, он воспитывает троих маленьких детей.Правда, сам подозреваемый отрицает, что у него была связь со школьницей.- Я ее не совращал! – то и дело пытался доказать многодетный отец во время допроса.Выяснить, кто же отец ребенка, удастся уже после родов. Правоохранители собираются это проверить с помощью экспертизы – по ДНК выяснится, кто на самом деле родители малыша.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНа Кубани школьница съела закладку при полицейских и попала в больницуПосле того, как школьница съела закладку, ей стало плохо. На «скорой» девушку госпитализировали (подробнее)