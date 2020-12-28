Необычную картину наблюдали жители Ейска. На образовались мини-айсберги в результате «работы» штормового ветра и волн, которые люди наблюдали всю прошедшую неделю. В Азовском море такое случается часто, ведь зимой оно в отличие от «собратьев» замерзает, потому что более пресное.Однако колебания температурных отметок привело к тому, что море стало буквально «выплевывать» глыбы на берег. Хаотично разбросанные вдоль моря льдины и стали фотографировать люди.- Погода у моря непредсказуема. Вчера было минус 10, сегодня уже плюс 10, - написал автор эпичных снимков. - Ветер поменялся и лед полез на берег. Такое часто бывает. Но вышку спасателей завалило впервые.Правда, это страшно красивое явление в ближайшие дни исчезнет. Синоптики говорят, что грядет потепление — от плюсовых температур ледяные глыбы просто растают.Напомним, в начале декабря на берег Азовского моря рядом с Приморско-Ахтарском волной выбросило тонны рыбы. Последствия ледяного шторма в Краснодарском крае были такими, что она примерзла к песку мгновенно.Стоит сказать, что в прошлом году жители засняли момент возвращения воды в Азовском море после сгона. Как отмечали специалисты, последний раз такое явление фиксировалось около 20 лет назад. После того, как ветер обнажил морское дно, там стали находить старинные монеты и ювелирные изделия.Но жители чаще вспоминают 2006 год, когда в Азовском море образовался ледяной остров. Высота льдины достигала шести метров, длина - около 200. В тот год Азовское море пережило небывалое оледенение.