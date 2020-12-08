Последствия ледяного шторма в Краснодарском крае: у берегов Азовского моря замерзла рыба

Замерзших бычков присыпало песком. Фото: @ahtari_live

На берег Азовского моря рядом с Приморско-Ахтарском волной выбросило тонны рыбы. Последствия ледяного шторма в Краснодарском крае были такими, что она примерзла к песку мгновенно.

- Готовенькие подмороженные бычки лежали везде по берегу. Бери, сколько хочешь! - радовались неожиданному улову местные жители.

Фото: @ahtari_live

Прямо голыми руками они выкапывали присыпанные песком рыбешки и складывали в ведра.

Такая погода, хоть и нечасто, но случается в Приазовье. Иногда в холода море может и вовсе покрыться ледяным куржаком.

Самые находчивые отправились за уловом. Фото: @ahtari_live

- Все потому, что оно, хоть и соленое, но по меркам больших морей, мелковато. 14 метров глубина Азовского моря. Потому здесь иногда по побережью случается такое явление, как обледенение, - говорят в краснодарском гидрометеоцентре.

Фото: @ahtari_live

А северный ветер, господствовавший тут в выходные только добавил экзотики.

Кстати, синоптики обещают, что еще подморозит.