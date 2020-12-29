Желающих отдохнуть на Красной Поляне в новогодние праздники сейчас много. В Сочи летят из разных уголков страны - с семьей, с друзьями, кто-то добирается на курорт на своей ласточке. Для нее, правда, не везде отдыхающие могут найти место. Тем, кому все же удается припарковаться, приходится раскошеливаться. И серьезно.Одна из девушек, которая приехала отдыхать на горнолыжный курорт, сначала не поверила, когда паркомат выдал чек.- За 3 часа 1800 рублей, - восклицает девушка, снимая прейскурант на терминале.Тарифы весьма прозрачны. Если хочешь оставить свою машину на территории горной Олимпийской деревни на высоте 1170 метров, то готовься выложить немаленькую сумму денег. Бесплатно постоять можно только первый час. Следуюшщие 60 минут обойдутся в 900 рублей, далее - 1350 рублей. А если твоя машина задержится на парковке более, чем на три часа, тогда будь добр заплати 1800 рублей.Такие расценки не на шутку удивили туристов. По их словам, даже для столичных гостей такое удовольствие не всем по карману.Но особо внимательные отпускники в курсе, что на Красной Поляне есть не только платные, но и бесплатные стоянки.КОНКРЕТНОГде можно бесплатно оставить авто на стоянке на Красной Поляне:- около комплекса \\"Моя Россия\\";- перед шлагбаумом на въезде в горную Олимпийскую деревню;- парковка на Роза Стадионе, которая рабоатет только зимой и находится около посадки на канатки Дриада и Волчья Скала. Чтобы встать там, надо проехать в туннель дальше по дороге после Горной Олимпийской Деревни.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«По девственному вельвету»: В Сочи открылся горнолыжный сезон, но очередей не избежатьОтдыхающие массово хлынули на склоны. На подъемники выстроились гигантские очереди. В оперативном штабе прокомментировали ситуацию и сообщили, что потоки туристов будут разводить (подробнее)