В Сочи горнолыжный сезон стартовал 24 декабря. Первые трассы и сноупарк открыли в зоне «Цирк-2» на хребте Аибга.- Итак, поехали! Сегодня с 9:00 открыты трассы Первыи снег, Аибга, Черная Пирамида и Цирк-2. Пушечного катания и полного восторга, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе горнолыжного курорта «Красная Поляна».Представитель пресс-службы напомнила, что курорт не несёт ответственность за гостей , покинувших зону маркированных трасс.За прошедшие дни прибавилось 110-120 см свежего снега, и возникла опасность схода лавин. Фрирайд-зоны пока закрыты для лыжников и сноубордистов.- Все уже заждались, но! Давайте не будем превращать праздник в трагедию, - предупредила представитель пресс-службы. - Убедительная просьба воздержаться от внетрассового катания пару дней, пока снег не стабилизируется.Сотни изголодавшихся по катанию райдеров буквально заполонили курорт. В итоге на подъемники выстроились гигантские очереди.Курорт опубликовал лайфхак - как избежать очередей в кассу, благодаря многоразовой карте. Но первые райдеры недовольны ее работой.- Очень все плохо организовано, очереди очень большие. Сразу необходимо предупреждать, что при покупке одноразовой карты онлайн, необходимо получать дополнительный код, - рассказала Светлана Коренкова. - Купили онлайн, чтобы в очереди не стоять и распечатать через терминал, однако, терминалу необходим иной код, зачем так много кодов и так много действий? И вновь мы стоим в очереди. Кататься когда будем с такой организацией процесса и кто компенсирует потерянное время?Местные власти сообщают, что на горнолыжных курортах Красной Поляны установили ограничительные барьеры для соблюдения социальной дистанции. Санобработку гондол канатных дорог проводят каждые четыре часа. Одновременно усовершенствована бесконтактная продажа ски-пассов, в пунктах проката горнолыжного оборудования тщательно дезинфицируют инвентарь. Все 143 отеля горного кластера Сочи прошли межведомственную проверку на соблюдение всех профилактических мер.К праздникам аптеки курорта сформировали достаточный запас лекарств для профилактики и лечения ковида, гриппа и ОРВИ. В городе для туристов откроют дополнительный ковидный госпиталь.С 28 декабря по распоряжению губернатора Вениамина Кондратьева в Сочи начнет работу региональный координационный штаб, который возьмет на себя ежедневный мониторинг эпидситуации.Власти Сочи заявили, что город на 100% готов обеспечить безопасность туристов от коронавируса в новогодние праздники. Поэтому в ближайшие дни для туристов с симптомами COVID-19 откроют обсерватор. Приезжих будут временно изолировать, чтобы избежать появления очагов коронавирусной инфекции. Уже известно, что обсерватор будет развернут на базе одного из гостиничных комплексов в Адлерском районе.Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что 90% номеров в Красной поляне уже забронировано. До конца года в регионе ожидают еще около 1 миллиона туристов.