Тысячи людей со всей России сегодня рванули в Сочи. На курорте официально стартовал горнолыжный сезон. Самые предприимчивые местные жители даже продавали место в очереди на подъемник. Остальным желающим прокатиться по заснеженным склонам нужно было отстоять гигантскую очередь.- Чувствую сегодня все покатаются от души, а внизу там еще больше народа, – комментирует автор видео.Отметим, что в районе хребта Аибга установилась по-настоящему зимняя погода. Все склоны покрыты снегом. Количество свободных номеров в Красной поляне составляет около 10%.ЧИТАЙЖЕ ТАКЖЕОбсерваторов в горах Сочи не будетОни расположатся в Имеретинской низменности (читайте далее)