В Сочи горнолыжный сезон откроют 24 декабря. Первые трассы и сноупарк откроют в зоне «Цирк-2» на хребте Аибга.- Особое внимание в зимний курортный сезон уделят безопасности, в том числе и санитарно-эпидемиологической. С 28 декабря в горном кластере Сочи запустят межведомственный оперативный штаб для ежедневного мониторинга ситуации, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.Стоит сказать, погода на высоте уже по-настоящему зимняя. В последней декаде декабря горы на Красной Поляне покрылись снегом.Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что 90% номеров в Красной поляне уже забронировано. До конца года в регионе ожидают еще около 1 миллиона туристов.