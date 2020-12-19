Обсерваторов в горах Сочи не будет

Обсерватор должен был получить вид на горы Фото: пресс-служба мэрии Сочи

Зимой горнолыжные курорты Сочи готовятся к приему тысяч туристов со всей России. Мест в сочинских отелях практически не осталось. Местные жители даже продают место в очереди на канатную дорогу.

Чтобы обезопасить гостей, которые приедут на курорт во всех страны, в горах Сочи заработают несколько обсерваторов. Сообщалось, что один из них расположится прямо в горном кластере. Он будет рассчитан на 100 мест.

- Обсерваторов в горном кластере не будет, – говорит сайту «КП» – Кубань директор департамента курортов и туризма администрации города Сочи Светлана Батяйкина. – Как и раньше, они расположатся в Имеретинской низменности.

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