В 2020 году Сочи посетит 5 500 000 туристов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Этим летом курорты Сочи били все рекорды. Только летом их посетили более двух миллионов туристов. Пандемия коронавируса не сильно отразилась на заполняемости местных отелей. Курортный сезон в Сочи даже был продлен до ноября. В октябре отели курорта были заполнены на 90%.

- Всего в этом году мы ожидаем, что Сочи посетит 5 500 000 туристов – говорит сайту «КП» – Кубань директор департамента курортов и туризма администрации города Сочи Светлана Батяйкина. – Это 88% от уровня прошлого года. Всего Сочи не досчитается около миллиона туристов.

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