2020-07-29T14:06:09+03:00
Общество

На курортах Краснодарского края уже отдохнуло почти 2 миллиона туристов

Такое количество гостей приехало на Кубань с начала лета
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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С начала лета на курорты Кубани приехали 1,7 миллионов туристовС начала лета на курорты Кубани приехали 1,7 миллионов туристовФото: Михаил ПОПОВ
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Туристическая отрасль региона уже «пришла в себя» после карантина.

О туристах, прибывающих на курорты региона в условиях пандемии рассказал журналистам губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

По его мнению, туристическая отрасль края уверенно восстанавливается после вынужденного простоя в течение 3 месяцев из-за карантинных ограничений в первом полугодии.

Городской пляж Анапы Фото: Михаил ПОПОВ

Городской пляж АнапыФото: Михаил ПОПОВ

Губернатор отметил, что жизнь доказала правильность принятых жестких мер, потому что эпидемиологическую ситуацию удалось удержать под контролем. И это, в свою очередь, позволило затем быстрее вернуться к привычному графику.

– С начала года Краснодарский край посетили 3,1 млн человек, из них более 1,7 млн – с начала лета, – рассказал губернатор.

По данным же регионального министерства курортов , сейчас туристов в крае принимают свыше 4 тысяч отелей, пансионатов и санаториев, открыты более 300 пляжей и объекты турпоказа, возобновились экскурсии по местным достопримечательностям.

До конца лета На Кубани ожидают до 7 миллионов туристов Фото: Михаил ПОПОВ

До конца лета На Кубани ожидают до 7 миллионов туристовФото: Михаил ПОПОВ

На пляжах Анапы и Геленджика яблоку негде упасть. Туристы шутят в соцсетях, что возле моря трудно найти место даже для того ,чтобы просто стоять на месте, не говоря уж о том, чтобы с комфортом разлечься у воды.

Высокий спрос на отдых отмечают и на крупнейшем курорте Черноморского побережья.

- По ряду объектов можно смело сказать, что спрос на отдых в Сочи выше, чем в аналогичный период в прошлом году. Но мы понимаем, что сейчас в этих непростых условиях очень важно обеспечить гостям безопасность, а не только комфорт. Поэтому мерам санитарно-эпидемиологического благополучия, обеспечению безопасности на объектах, пляжах уделяется особое внимание, - рассказывает директор департамента курортов и туризма администрации города Сочи Светлана Батяйкина.

Пляжи Кубани заполнены туристами Фото: Михаил ПОПОВ

Пляжи Кубани заполнены туристамиФото: Михаил ПОПОВ

Накануне на перроне вокзала в Сочи с подарками встречали 500-тысячного туриста с начала лета. Кристина Оганесян из Волгограда приехала отдыхать вместе со всей своей большой семьей, и была крайне удивлена торжественной встрече.

В Сочи встретили полумиллионного туриста. Фото мэрии Сочи

В Сочи встретили полумиллионного туриста. Фото мэрии Сочи

- Такой приём стал полной неожиданностью для нас. Мы выбрали Сочи именно для семейного отдыха. Со мной приехал мой муж, двое детей, сестра и племянник. На курорте мы проведём неделю. За это время хотелось бы успеть посетить все главные достопримечательности, - рассказала Кристина Оганесян.

Курортное лето на Черноморском побережье края в самом разгаре. До конца сезона местные власти ожидают прибытия около 7 миллионов туристов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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