2020-07-20T12:59:08+03:00
Общество

«Вместо бикини – коронавирусный костюм»: в Сочи туристка пошла купаться в море в комбинезоне и маске

На переполненных пляжах курорта так защищаются от опасной заразы [видео]
Зоя ВИШНЕВАЯ
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В Сочи туристка пошла купаться в море в комбинезоне и маске. Фото: t.me/love_sochiВ Сочи туристка пошла купаться в море в комбинезоне и маске. Фото: t.me/love_sochi
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В сети появилось видео, на котором туристка в Сочи идет купаться в море в полном коронавирусном обмундировании: защитном комбинезоне и маске. Чтобы не утонуть в такой экипировке, «чумная» курортница забегает в воду в большом надувном круге.

В каждой шутке есть доля правды. Как писала «Комсомольская правда» - Кубань», в Сочи сейчас на гальке даже встать некуда, на пляжах нет свободных мест. Доктор Мясников раскритиковал «коронавирусные» меры на пляжах Сочи, назвав море компотом из тел.

«Вместо бикини – коронавирусный костюм»: в Сочи туристка пошла купаться в море в комбинезоне и маске.Видео: t.me/love_sochi

Врачи бьют тревогу. По мнению Роспотребнадзора, в Сочи большая скученность туристов создает неблагоприятную эпидобстановку. По данным ведомства, с начала пандемии на курорте зарегистрировано 711 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

- К сожалению, люди на курорте порой забывают об элементарных мерах санитарии, - пожаловалась «Комсомольская правда» - Кубань» врач пляжного медпункта Мария Семенова. – Они, как и раньше, до коронавируса, моют фрукты в морской воде. Дети и взрослые грязными руками едят купленную в киосках на набережной кукурузу и чурчхелу.

По ее словам, очень мало ответственных туристов, обычно они приходят купаться в шесть-семь утра. Мы встретили ранним утром на городском пляже «Альбатрос» такую семью – москвичей Войтенко. Они почти все лето проводят на курорте в своей квартире.

- Как отдыхаем? Стараемся не подвергать риску здоровье. Стелем на гальку три полотенца – мне, жене и сыну. Потом часок плаваем – и скорее домой. Все тщательно стираем антимикробным порошком в машинке, - поделился опытом глава семейства Александр Войтенко.

Его жена Елена, выразила удивление, почему люди целый день жарятся под солнцем друг на друге.

- На пляжах висят предупреждения, что необходимо соблюдать дистанцию и использовать санитайзеры. Мы всю весну сидели дома в Митино и смотрели из окна, как скорая увозит коронавирусных больных. Считаю, что не нужно рисковать, вирус никуда не делся.

Как сообщала «Комсомольская правда» - Кубань», в Сочи каждое утро пляжи обрабатывают люди в «коронавирусных» костюмах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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