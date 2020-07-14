«Компот из тел»: Доктор Мясников раскритиковал «коронавирусные» меры на пляжах Сочи

На пляжах Сочи в пик сезона вавилонское столпотворение. Практически каждый день в соцсетях туристы выгружают снимки переполненных пляжей курорта, рассказывая, что мест на гальке уже не хватает. Хотя сами местные говорят, что это еще не предел, мол, бывает и хуже.

Сочинские пляжи проинспектировал и телеведущий и врач Александр Мясников. И то, что он увидел, доктору не понравилось.

- Переполненные пляжи - яблоку некуда упасть, в море - компот из тел, - сообщил Александр Мясников.

По словам одного из самых популярных российских медиков, все сделано как будто специально для возможного распространения инфекции. Пляж переполнен из-за того, что его альтернатива - 50-метровый бассейн в отеле на замке. Плавать не пускают из-за коронавируса, по требованию Роспотребнадзора.

В регионе заболеваемость COVID-19 хоть и стабилизировалась, каждый день статистика плюсует по 60 новых зараженных. По мнению специалистов Роспортебнадзора, это по-прежнему много. Поэтому бассейны открывать еще не время.

- И так повсеместно - на пляжах не протолкнуться, а бассейны и аквапарки закрыты по абсурдным требованиям! Как это называется? - комментирует Александр Мясников.

Между тем именно из-за запрета на открытие бассейнов не могут начать работать часть отелей.Фото: Юлия БАРАНОВА

Между тем именно из-за запрета на открытие бассейнов не могут начать работать часть отелей. Например, один крупный сочинский отель сообщает, что не будет открывать гостиницы, пока действует запрет на бассейны, спа и сауны.

Александр Мясников обратил внимание и на лифты и самолеты:

- Когда на площадке у лифта расчерчена дистанция в 1,5 метра, а в сам лифт набивается людей, как сельдей в бочке, не вдохнуть, когда в самолете все в масках (пока стюардессы бегают) при замкнутой системе циркуляции воздуха (там форточку не откроешь!), когда требуют надевать перчатки, не понимая видимо, что если их не менять постоянно, они сами становятся источником заразы, что перчатки- личное дело каждого, кто хочет предохранить свою кожу от раздражения от частого применения антисептика, что ковид не передаётся через кожу рук.

Кстати, 16 июля в Краснодаре пройдет очередное заседание оперативного штаба. Ожидается, что на нем будет решаться вопрос с бассейнами, аттракционами и аквапарками. Скорее всего, их могут открыть уже в ближайшее время.

А тем временем по данным департамент курортов и туризма администрации Сочи, в городе на данный момент отдыхает более 140 тысяч туристов.

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