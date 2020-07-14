«Это разве много?»: пляжи Сочи забиты, но местные считают, что это еще не предел

Практически каждый день в соцсетях появляются новые фотографии с курортов Кубани. Народ выгружает снимки переполненных пляжей, рассказывая, что мест уже не хватает. Особенно многолюдно в Сочи – здесь заняты все лежаки, да и полотенце расстелить уже негде – отдыхающих полно.

Мы решили пройтись по самым популярным местам отдыха курорта и посмотреть, что же происходит на пляжах.

Пляж СочиФото: Константин БРЕДНИКОВ

Выбрались утром, пока не слишком припекает солнце и туристов точно на пляже будет много.

Отдыхающие в СочиФото: Константин БРЕДНИКОВ

Пришли в 9 утра на пляж «Ривьеры», а там и до центральной набережной рукой подать.

СочиФото: Константин БРЕДНИКОВ

С собой взяли коренного сочинца, чтобы он прокомментировал обстановку. Уж он-то многое видел и точно врать не будет.

Пляж СочиФото: Константин БРЕДНИКОВ

Идем по пляжу.

Туристов много, хотя местные считают, что и не оченьФото: Константин БРЕДНИКОВ

- Пляжи не лопаются, свободных мест полно, - говорит местный.

СочиФото: Константин БРЕДНИКОВ

- Это разве немного? – недоумеваем мы.

Но не все пляжи Сочи забиты под завязкуФото: Константин БРЕДНИКОВ

- Ну а разве много? – тут же задает сочинец вопрос. - Курортники в Сочи, конечно, есть, но их не так много, как пишут в сети. В прошлом году в это же время было заметно больше.

Сочи - есть территории, где и правда немного народуФото: Константин БРЕДНИКОВ

- Куда уж больше! – наш комментарий повис в воздухе. Местный не стал ничего говорить.

СочиФото: Константин БРЕДНИКОВ

СочиФото: Константин БРЕДНИКОВ

СочиФото: Константин БРЕДНИКОВ

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