2020-07-14T09:06:29+03:00
Общество

«Это разве много?»: пляжи Сочи забиты, но местные считают, что это еще не предел

Жители курорта говорят, что видели и больше туристов
Варвара ДЫМ
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Пляж СочиПляж СочиФото: Константин БРЕДНИКОВ

Практически каждый день в соцсетях появляются новые фотографии с курортов Кубани. Народ выгружает снимки переполненных пляжей, рассказывая, что мест уже не хватает. Особенно многолюдно в Сочи – здесь заняты все лежаки, да и полотенце расстелить уже негде – отдыхающих полно.

Мы решили пройтись по самым популярным местам отдыха курорта и посмотреть, что же происходит на пляжах.

Пляж Сочи Фото: Константин БРЕДНИКОВ

Пляж СочиФото: Константин БРЕДНИКОВ

Выбрались утром, пока не слишком припекает солнце и туристов точно на пляже будет много.

Отдыхающие в Сочи Фото: Константин БРЕДНИКОВ

Отдыхающие в СочиФото: Константин БРЕДНИКОВ

Пришли в 9 утра на пляж «Ривьеры», а там и до центральной набережной рукой подать.

Сочи Фото: Константин БРЕДНИКОВ

СочиФото: Константин БРЕДНИКОВ

С собой взяли коренного сочинца, чтобы он прокомментировал обстановку. Уж он-то многое видел и точно врать не будет.

Пляж Сочи Фото: Константин БРЕДНИКОВ

Пляж СочиФото: Константин БРЕДНИКОВ

Идем по пляжу.

Туристов много, хотя местные считают, что и не очень Фото: Константин БРЕДНИКОВ

Туристов много, хотя местные считают, что и не оченьФото: Константин БРЕДНИКОВ

- Пляжи не лопаются, свободных мест полно, - говорит местный.

Сочи Фото: Константин БРЕДНИКОВ

СочиФото: Константин БРЕДНИКОВ

- Это разве немного? – недоумеваем мы.

Но не все пляжи Сочи забиты под завязку Фото: Константин БРЕДНИКОВ

Но не все пляжи Сочи забиты под завязкуФото: Константин БРЕДНИКОВ

- Ну а разве много? – тут же задает сочинец вопрос. - Курортники в Сочи, конечно, есть, но их не так много, как пишут в сети. В прошлом году в это же время было заметно больше.

Сочи - есть территории, где и правда немного народу Фото: Константин БРЕДНИКОВ

Сочи - есть территории, где и правда немного народуФото: Константин БРЕДНИКОВ

- Куда уж больше! – наш комментарий повис в воздухе. Местный не стал ничего говорить.

Сочи Фото: Константин БРЕДНИКОВ

СочиФото: Константин БРЕДНИКОВ

Сочи Фото: Константин БРЕДНИКОВ

СочиФото: Константин БРЕДНИКОВ

Сочи Фото: Константин БРЕДНИКОВ

СочиФото: Константин БРЕДНИКОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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