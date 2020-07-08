В Сочи каждое утро пляжи обрабатывают люди в «коронавирусных» костюмах

На пляжах Сочи в июле пиковая загрузка. Но это не значит, что из-за рекордного числа отдыхающих забили на санитарные нормы. И на городских, и на ведомственных прибрежных зонах по-прежнему стараются соблюдать требования Роспотребнадзора, связанные с пандемией коронавируса.

Ранним утром на пляжи выходят люди в защитных костюмах со шлангами, чтобы обработать лежаки и зонты антисептическими растворами. Туристы сначала пугались, увидев людей в «коронавирусной» экипировке, но потом привыкли.

Ранним утром на пляжи выходят люди в защитных костюмах со шлангами, чтобы обработать лежаки и зонты антисептическими растворами. Фото: пресс-служба SPA-отеля «Русский дом Дивный».

- Вирус перевернул мир. И если раньше на пляже по утрам нас встречали непуганые чайки, то теперь - бойцы коронавирусного фронта, как мы их называем, - поделилась впечатлениями с «Комсомольской правдой» - Кубань» курортница из Оренбурга Мария Самойлова. - И силуэты в защитных костюмах уже не портят впечатления, наоборот - мы понимаем, что это делается для нашего же блага.

Теперь пляжный отдых стоит на трех китах: дистанция, дезинфекция и допустимая загрузка. Фото: пресс-служба SPA-отеля «Русский дом Дивный».

При подготовке к летнему сезону 2020 предприятия туриндустрии, помимо обычных работ – обследования морского дна, обучения спасателей, организации береговой инфраструктуры и так далее – предприняли ряд дополнительных мер, в связи с новыми требованиями Роспотребнадзора. Теперь пляжный отдых стоит на трех китах: дистанция, дезинфекция и допустимая загрузка.

Если в штатном режиме работы максимальная вместимость пляжа составляет 400 человек, то этим летом его допустимая наполняемость – 200 человек. Фото: пресс-служба SPA-отеля «Русский дом Дивный».

- Мы установили на пляже дозаторы с антисептиками, обучили персонал проводить обработку шезлонгов, зонтов и других контактных поверхностей специальными растворами, - сообщил «Комсомольской правдой» - Кубань» генеральный менеджер одного из сочинских SPA-отелей Николай Дьяков. – Так как наш пляж имеет статус лечебного, мы также контролируем количество гостей, отдыхающих на нем одновременно: если в штатном режиме работы максимальная вместимость пляжа составляет 400 человек, то этим летом его допустимая наполняемость – 200 человек.

На сочинских приморских зонах теперь следят за соблюдением социальной дистанции при установке пляжного оборудования. Фото: пресс-служба SPA-отеля «Русский дом Дивный».

На сочинских приморских зонах теперь следят за соблюдением социальной дистанции при установке пляжного оборудования. В раздевалках, душевых и других местах общего пользования сделана сигнальная разметка и висят информационные листовки.

И если прошлым летом санаторные радиоузлы транслировали на пляже только метеоусловия и правила поведения на воде. Теперь каждый час напоминают отдыхающим о правилах санитарной безопасности, которая сегодня во главе угла. Туристы поняли, что об их эпидзащищенности на отдыхе заботятся, поверили и поехали. В итоге 7 июля Сочи перешел стотысячный рубеж по числу туристов.

В итоге 7 июля Сочи перешел стотысячный рубеж по числу туристов. Фото: пресс-служба SPA-отеля «Русский дом Дивный».

- Статистику ведем очень скрупулезно, с 1 июня считаем каждого гостя, кто прибывает в город. Подвели итог и рады, что первый небольшой рубеж - 100 тысяч - мы уже перешли, - подытожила директор департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина.

Как сообщалось ранее, в Сочи пляжи переполнены туристами.