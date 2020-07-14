2020-07-14T13:44:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Качели-карусели, аквапарки, детские секции: что откроется в Краснодарском крае после 16 июля

На заседании оперштаба по коронавирусу озвучат очередные послабления
Евгения ОСТРАЯ
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Официально туриндустрия развлечений пока под запретом из-за коронавирусаОфициально туриндустрия развлечений пока под запретом из-за коронавирусаФото: Виталий КАРНАУХ
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На Кубани почти ничто не напоминает о трехмесячном карантине, в который регион погрузился из-за угрозы распространения коронавируса. 40-градусная жара избавила жителей от последней необходимости - носить защитные маски с перчатками. Но официально этот персональный барьер от заразы никто не отменял, как и то, что в Краснодарском крае действует пока режим повышенной готовности до 21 июля.

В регионе под запретом массовые мероприятия, закрыты библиотеки, детские кружки, театры и кинотеатры, клубы и дискотеки. Нельзя посещать бассейны, сауны, бани.

Официально запрещены все виды аттракционов, правда, по всей видимости, на курортах это всего лишь формальность. Туриндустрия развлечений вовсю катает и купает гостей, не взирая на "ковид"-ограничения.

Между тем, в регионе заболеваемость COVID-19 хоть и стабилизировалась, каждый день статистика плюсует по 60 новых зараженных. Но, по мнению эпидемиологов, это по-прежнему много. А значит, до абсолютной победы над инфекцией еще далеко.

- Когда показатель заболеваемости на территории Краснодарского края новой коронавирусной инфекцией будет 0,5, - это самый главный критерий, характеризующий ситуацию в регионе, - тогда откроется все. Сейчас показатель 1,0, - заявили в Роспотребнадзоре.

Однако случаи, когда решение оперштаба шло вразрез с мнением санитарных врачей, уже были. Одно из последних - отмена обязательных справок об отсутствии COVID-19 - сразу повысило привлекательность курортов Кубани для отечественных туристов.

Ожидается, что очередное заседание оперативного штаба по коронавирусу, на котором принимались все судьбоносные решения последних трех месяцев, состоится в четверг, 16 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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