2020-07-03T11:44:54+03:00
Коронавирус Covid-19

На Кубани продлили режим повышенной готовности до 21 июля

Часть ограничений продолжает действовать
Ева МУР@kp_kuban
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Губернатор подписал постановление о продлении режимаГубернатор подписал постановление о продлении режима
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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал официальный документ о продлении режима повышенной готовности до 21 июля. Регион продолжает находиться во власти пандемии коронавируса. На сегодняшний день в крае зарегистрировано еще 57 новых больных.

Из-за угрозы распространения инфекции на Кубани по-прежнему закрыта индустрия развлечений и наложен запрет на проведение массовых мероприятий.

Между тем, курортный сезон стартовал и пользуется популярностью у туристов. На заседании оперативного штаба по коронавирусу 25 июня было решено вовсе отказаться от требования справок об отсутствии Covid-19. Что существенно повысило привлекательность отдыха.

К слову, и жителям, и гостям курортного края настоятельно рекомендовано пользоваться защитными масками при входе в общественные места и транспорт. И избегать столпотворений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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