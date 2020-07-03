Закрыты кинотеатры, бассейны, аттракционы: На Кубани продлили режим повышенной готовности

Глава Краснодарского края продлил действие режима повышенной готовности до 21 июля. Вчера, 2 июля, он подписал соответствующее постановление.

- Продлить действие режима для сил и средств устранения ЧС по Краснодарскому краю с 00 часов 6 июля до 00 часов 21 июля, - гласит документ.

К слову, статистика заболевших коронавирусом, по словам инфекционистов, начала падать, но в Краснодарском крае продолжает действовать ряд ограничений.

Под строгим запретом по-прежнему остается индустрия развлечений - закрыты кинотеатры, аттракционы, аквапарки и бассейны. Нельзя посещать бани и сауны.

- Фитнес-клубы открылись, но только без этих дополнительных услуг, - заявила на оперштабе главный санитарный врач Кубани Мария Потемкина.

По-прежнему в публичные места и в транспорт эпидемиологи требуют входить в защитных масках и для своей же безопасности обрабатывать руки антисептиками.

Регион, как и страна, скорее всего, еще не скоро вернется к празднованию знаменательных дат и многолюдным гуляниям. Они тоже отложены до лучших времен.

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