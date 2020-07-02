Мимика мэров: кто из градоначальников на Кубани способен на бунт, а кто - послушный ученик

Редкая неделя в Краснодарском крае обходится без совещаний оперативного штаба по коронавирусу. Еженедельно у мониторов перед прямыми трансляциями с Красной, 35 усаживаются тысячи жителей края. Интерактив, на котором последние три месяца онлайн оглашают судьбоносные решения, народом оценен. Когда еще увидишь всю политическую вертикаль региона за работой.

А вот была ли возможна дискуссия между участниками на совещаниях, когда принималось решение о снятии карантина? «Комсомолка» проанализировала это по мимике и жестам мэров кубанских городов вместе с экспертом - физиогномистом Алексеем Гномченко.

Мэр Краснодара

Евгений Первышов

Евгений Первышов, как все, принял карантин стоически. Краснодар был и остается самым зараженным городом региона. Но труднее все же ему было принять послабления. Градоначальник явно напрягся, когда решили открыть летние кафе и разрешить прогулки по паркам. Скандальная вечеринка на Красной его опасения подтвердила: уличная пьянка молодежи переросла в конфликт с полицией. Стиснув зубы, власть перетерпела, но летники не прикрыла.

- Евгений Первышов часто опускает глаза, когда отвечает на вопрос губернатора о своем мнении на послабления. Но все же позволяет себе и прямо смотреть в объектив камеры во время видеоконференции на заседании оперштаба, - комментирует эксперт Алексей Гномченко. - А значит, он, вероятнее всего, имеет свою точку зрения по каждому из вопросов и озвучивает его, но не здесь.

Мэр Сочи

Алексей Копайгородский

Алексею Копайгородскому принять карантин было сложнее всех. Он — глава города, привыкшего к свободе. До сих пор непонятно, как Сочи, живущему морем, удалось почти три месяца выдерживать осаду туристов?! Но на лице мэра не промелькнуло ни тени сомнений, когда штаб решил режим отменить.

- Он открыто смотрит в объектив камеры, когда отвечает на вопрос по послаблениям. При этом в руках держит ручку: не крутит ее, если бы нервничал, а просто размахивает, как указкой. Чувствуется, что это хорошо осведомленный чиновник и заданный вопрос, скорее всего, не застал его врасплох, - говорит эксперт.

Мэр Анапы

Юрий Поляков

Юрий Поляков - человек старой закалки. Сказали, не пущать - не пускает. Ни заразу, ни даже ее тень. Перед заседанием оперштаба он собрал собственный штаб, надел на всех участников защитные маски и единым фронтом дал ответ губернатору. Ему труднее всего дались формулировки Роспотребнадзора — то нужны справки об отсутствии Covid-19, то - уже нет. Благо, у курортной Анапы столько плюсов для российского туриста, что эти метания надзорного ведомства сезон не испортили.

- Юрий Поляков - волевой человек. Это видно по взгляду, по ноткам в голосе. Но в условиях карантина ему явно непросто. Потому с удовольствием соглашается с решением его ослабить, более того он - явно искренен в этом, - говорит Алексей Гномченко.

Мэр Геленджика

Алексей Богодистов

Алексей Богодистов, пожалуй, единственный участник оперативных штабов, кто озвучил собственное мнение по поводу карантинных мер. Он предложил открыть для гуляний набережную города-курорта. И сразу был распят. После того провального своего выступления на штабе, Богодистов больше предпочел позицию свою не высказывать. А зря! В споре ведь рождается истина.

- Градоначальник своенравен. Это видно по осанке и взгляду. Он соглашается с решениями руководства, но явно иногда ему приходится наступать на горло собственной песне, - подметил эксперт-физиогномист.

Мэр Новороссийска

Игорь Дяченко

Игорь Дяченко - сам себе господин. Не то, чтобы он метил в бунтари. Он занял позицию - «А Васька слушает, да ест». Не зря же градоначальник так невпопад застопорил набережную, как раз в тот момент, когда сосед Богодистов планировал свою открывать. А вот что всегда с удовольствием и помпой открывает мэр города-героя - это МФЦ. Есть повод показать своему народу красавицу-жену, главу службы «единого окна» в городе.

- Игорь Дяченко самолюбив. И пусть он отвечает на вопрос по поводу послаблений, опустив глаза долу. «Кивание» нисколько не принижает его значимости в собственных глазах. А спорить и выпячиваться - не в его стиле. Надменная улыбка в уголках губ - тому свидетельство, - пояснил Алексей Гномченко.

Проверить наблюдения «Комсомолки», не претендующие, впрочем, на истину в последней инстанции, еще будет возможность. Режим повышенной готовности в Краснодарском крае продлится до 6 июля. Значит, очередное заседание оперативного штаба не за горами.

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