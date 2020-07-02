2020-07-02T16:53:26+03:00
Общество

Мимика мэров: кто из градоначальников на Кубани способен на бунт, а кто - послушный ученик

«Комсомолка» понаблюдала за поведением чиновников на совещаниях [видео]
Ева МУР@kp_kuban
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Мэры курортных городов Краснодарского краяМэры курортных городов Краснодарского края
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Редкая неделя в Краснодарском крае обходится без совещаний оперативного штаба по коронавирусу. Еженедельно у мониторов перед прямыми трансляциями с Красной, 35 усаживаются тысячи жителей края. Интерактив, на котором последние три месяца онлайн оглашают судьбоносные решения, народом оценен. Когда еще увидишь всю политическую вертикаль региона за работой.

А вот была ли возможна дискуссия между участниками на совещаниях, когда принималось решение о снятии карантина? «Комсомолка» проанализировала это по мимике и жестам мэров кубанских городов вместе с экспертом - физиогномистом Алексеем Гномченко.

Мэр Краснодара

Евгений Первышов

Евгений Первышов

Евгений Первышов, как все, принял карантин стоически. Краснодар был и остается самым зараженным городом региона. Но труднее все же ему было принять послабления. Градоначальник явно напрягся, когда решили открыть летние кафе и разрешить прогулки по паркам. Скандальная вечеринка на Красной его опасения подтвердила: уличная пьянка молодежи переросла в конфликт с полицией. Стиснув зубы, власть перетерпела, но летники не прикрыла.

- Евгений Первышов часто опускает глаза, когда отвечает на вопрос губернатора о своем мнении на послабления. Но все же позволяет себе и прямо смотреть в объектив камеры во время видеоконференции на заседании оперштаба, - комментирует эксперт Алексей Гномченко. - А значит, он, вероятнее всего, имеет свою точку зрения по каждому из вопросов и озвучивает его, но не здесь.

Мэр Сочи

Алексей Копайгородский

Алексей Копайгородский

Алексею Копайгородскому принять карантин было сложнее всех. Он — глава города, привыкшего к свободе. До сих пор непонятно, как Сочи, живущему морем, удалось почти три месяца выдерживать осаду туристов?! Но на лице мэра не промелькнуло ни тени сомнений, когда штаб решил режим отменить.

- Он открыто смотрит в объектив камеры, когда отвечает на вопрос по послаблениям. При этом в руках держит ручку: не крутит ее, если бы нервничал, а просто размахивает, как указкой. Чувствуется, что это хорошо осведомленный чиновник и заданный вопрос, скорее всего, не застал его врасплох, - говорит эксперт.

Мэр Анапы

Юрий Поляков

Юрий Поляков

Юрий Поляков - человек старой закалки. Сказали, не пущать - не пускает. Ни заразу, ни даже ее тень. Перед заседанием оперштаба он собрал собственный штаб, надел на всех участников защитные маски и единым фронтом дал ответ губернатору. Ему труднее всего дались формулировки Роспотребнадзора — то нужны справки об отсутствии Covid-19, то - уже нет. Благо, у курортной Анапы столько плюсов для российского туриста, что эти метания надзорного ведомства сезон не испортили.

- Юрий Поляков - волевой человек. Это видно по взгляду, по ноткам в голосе. Но в условиях карантина ему явно непросто. Потому с удовольствием соглашается с решением его ослабить, более того он - явно искренен в этом, - говорит Алексей Гномченко.

Мэр Геленджика

Алексей Богодистов

Алексей Богодистов

Алексей Богодистов, пожалуй, единственный участник оперативных штабов, кто озвучил собственное мнение по поводу карантинных мер. Он предложил открыть для гуляний набережную города-курорта. И сразу был распят. После того провального своего выступления на штабе, Богодистов больше предпочел позицию свою не высказывать. А зря! В споре ведь рождается истина.

- Градоначальник своенравен. Это видно по осанке и взгляду. Он соглашается с решениями руководства, но явно иногда ему приходится наступать на горло собственной песне, - подметил эксперт-физиогномист.

Мэр Новороссийска

Игорь Дяченко

Игорь Дяченко

Игорь Дяченко - сам себе господин. Не то, чтобы он метил в бунтари. Он занял позицию - «А Васька слушает, да ест». Не зря же градоначальник так невпопад застопорил набережную, как раз в тот момент, когда сосед Богодистов планировал свою открывать. А вот что всегда с удовольствием и помпой открывает мэр города-героя - это МФЦ. Есть повод показать своему народу красавицу-жену, главу службы «единого окна» в городе.

- Игорь Дяченко самолюбив. И пусть он отвечает на вопрос по поводу послаблений, опустив глаза долу. «Кивание» нисколько не принижает его значимости в собственных глазах. А спорить и выпячиваться - не в его стиле. Надменная улыбка в уголках губ - тому свидетельство, - пояснил Алексей Гномченко.

Проверить наблюдения «Комсомолки», не претендующие, впрочем, на истину в последней инстанции, еще будет возможность. Режим повышенной готовности в Краснодарском крае продлится до 6 июля. Значит, очередное заседание оперативного штаба не за горами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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