2020-06-22T14:54:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим повышенной готовности: что откроют в Краснодарском крае после 6 июля

Ожидается очередное заседание оперативного штаба по коронавирусу
Евгения ОСТРАЯ
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Ожидается, что именно об открытии дошкольных учреждений пойдет речь на предстоящем в четверг, 25 июня, заседании оперативного штаба. Фото: krd.ruОжидается, что именно об открытии дошкольных учреждений пойдет речь на предстоящем в четверг, 25 июня, заседании оперативного штаба. Фото: krd.ru
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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отменил карантин в регионе. С 21 июня Кубань начала постепенно возвращаться к прежней жизни. Часть послаблений озвучили на заседании оперштаба по коронавирусу.

Однако, согласно соответствующему постановлению главы Кубани, жизнь в крае после 21 июня пока не стала удобной. Один режим сменился другим - повышенной готовности - и продлится он до 6 июля.

Так, к примеру, не возобновились междугородние регулярные перевозки. А заказным автобусам приказано приостановить свою деятельность до особого распоряжения. Исключения действуют только на трансферы. Автовокзалы по-прежнему на замке.

Закрыта индустрия развлечений: кинотеатры, бассейны и аквапарки.

Но жители региона готовы пока отказаться от досуга. Есть то, без чего трудно вернуться к нормальной жизни - детские сады.

Ожидается, что именно об открытии дошкольных учреждений пойдет речь на предстоящем в четверг, 25 июня, заседании оперативного штаба.

По крайней мере, в пользу возобновления работы детских садов уже выступили врачи-инфекционисты. Надо только все правильно организовать, считают они.

- Надо построить правильные фильтры. Это осмотр ребёнка на входе в детские сады: температура, горло. И знать надо, ребенок из очага или нет, родители дома здоровы или нет - в связке смотреть. Все те же требования, что и в любых организаций, которые сейчас открыты. Я думаю, что если ребёнок здоров и не вызывает вопросов у воспитателей, почему нет? Вопрос здесь в том, чтобы все это отследить, жестко подойти к входным фильтрам, - озвучил мнение главного детского инфекциониста края Нафисет Тхакушиновой один из официальных источников.

К слову, Роспотребнадзор - против. Но случаи, когда решение оперштаба шло вразрез с мнением санитарных врачей, уже были. Одно из последних - отмена обязательных справок об отсутствии COVID-19 - сразу повысило привлекательность курортов Кубани для отечественных туристов.

Напомним, с 21 июня регион открыл границы и закрыл обсерваторы. Заработали крупные торгово-развлекательные центры. Останутся закрытыми в них только зоны общепита и развлечений.

Начали работу учебные заведения дополнительного образования, но только для взрослых.

На деловые встречи теперь можно собирать до сотни гостей.

С 1 июля начнется смена в детских здравницах, но только для детей из Краснодарского края.

Посещать теперь можно все, но не снимая защитных масок. Места массовых скоплений народа тоже пока останутся в режиме ожидания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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