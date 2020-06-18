В Краснодарском крае отменили карантин

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отменил карантин в регионе. На очередном заседании оперативного штаба по коронавирусу сегодня, 18 июня, он отменил спецпосты на въезде в Краснодарский край и санитарные кордоны в аэропортах и на ж/д-вокзалах. После 21 июня будут закрыты и обсерваторы.

Курортный регион вновь готов принимать гостей.

- Сегодня впервые с мая случаев заражения коронавирусом у нас зафиксировано меньше 70 случаев. Но для отдыхающих все-таки действуют некоторые правила. В частности, всем пересекающим границу региона измерят температуру. Кроме того, у туристов возьмут пробы, чтобы проверить, нет ли коронавируса, - заявил губернатор Краснодарского края.

К слову, приехать в главную российскую здравницу можно и с готовыми справками об отсутствии инфекции. В любом регионе нужный анализ можно сделать за 72 часа до выезда.

Чтобы никакая возня со справками не мешала полноценному отдыху, лучше привезти в чемодане и документ об эпидокружении.

Однако возвращение в жизни будет поэтапным.

С 21 июня возобновят работу торгово-развлекательные центры. Останутся закрытыми в них только зоны общепита и развлечений.

Начнут работу учебные заведения дополнительного образования, но только для взрослых.

Откроются гостиницы и отели, но при строжайшем соблюдении требований Роспотребнадзора.