Отмена карантина в Краснодарском крае: какие ограничения сохраняются

Губернатор Краснодарского края с 21 июня отменил карантин. Регион начал возвращаться постепенно к прежней жизни, в которой не было ограничительных мер. С 21 числа разрешили работать всем гостиницам и санаториям. Откроются школы, детские сады, лагеря. Но с оговорками – только для взрослых. Также распахнут двери торговые центры, но в них пока будут закрыты зоны питания и развлечений.

– С отменой карантина нельзя сказать, что вирус исчезнет. Мы не должны дать ему вернуться. Поэтому снятие ограничений должно проводиться в строгом соответствии с предписаниями Роспотребнадзора, – акцентировал глава региона Вениамин Кондратьев.– Штаб продолжит работать. Мы должны отслеживать ситуацию.

В регионе, чтобы не допустить распространение короновирусной инфекции, сохранили некоторые карантинные пункты. Коротко о них.

ЧТО СОХРАНЯЕТСЯ

Масочный режим

Сохраняется обязательное ношение масок в закрытых помещениях, том числе торговых центрах, магазинах, гостиницах и так далее.

Запрет на массовые мероприятия

В Краснодарском крае остаются под запретом деловые и массовые мероприятия свыше 100 человек.

Измерение температуры

В аэропортах, авто и железнодорожных вокзалах приезжающим будут в обязательном порядке измерять температуру. Также за температурой будут следить в поликлиниках.

Обсерваторы

С 21 июня обсерваторы будут принимать только прибывающих из-за границы.

Если в какой-то гостинице найдут заражённого, она переводится в режим обсерватора.

КСТАТИ

Вениамин Кондратьев назвал бессмыслицей требование с туристов справки об отсутствии COVID-19

- Это формализм просто. Люди едут порой из Сибири или с Урала не менее трех суток, а справка действует три дня, - пояснил глава Кубани (читайте далее)