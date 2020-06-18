Вениамин Кондратьев: Гостиницы в Краснодарском крае откроются с 21 июня без ограничений по номерному фонду

18 Июнь 2020 2020-06-18T13:01:20+03:00

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Напомним, что гостиницы возобновили работу с 12 июня. Но не все. Разрешили работать только отелям до 50 номеров. При этом их деятельность не должна была выходить за рамки жесткого регламента Роспотребнадзора – с соблюдением всех санитарные норм.

- Гостиницы, пансионаты, санатории в Краснодарском крае откроются с 21 июня без ограничений по номерному фонду и площади. Со всеми требованиями и предписаниями Роспортебнадзора, - сказал на оперштабе губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Все главы муниципалитетов региона согласились с принятым решением руководителя региона.

Также в Краснодарском крае разрешено возобновить работу торгово-развлекательных центров. После 21 июня карантин с них будет снят. Однако зоны общепита и развлечений по-прежнему останутся закрыты.

После 21 июня также открываются школы и детсады, но только для взрослых.

ИСТОЧНИК KP.RU