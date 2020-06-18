Вениамин Кондратьев: Гостиницы в Краснодарском крае откроются с 21 июня без ограничений по номерному фонду
Напомним, что гостиницы возобновили работу с 12 июня. Но не все. Разрешили работать только отелям до 50 номеров. При этом их деятельность не должна была выходить за рамки жесткого регламента Роспотребнадзора – с соблюдением всех санитарные норм.
- Гостиницы, пансионаты, санатории в Краснодарском крае откроются с 21 июня без ограничений по номерному фонду и площади. Со всеми требованиями и предписаниями Роспортебнадзора, - сказал на оперштабе губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
Все главы муниципалитетов региона согласились с принятым решением руководителя региона.
Также в Краснодарском крае разрешено возобновить работу торгово-развлекательных центров. После 21 июня карантин с них будет снят. Однако зоны общепита и развлечений по-прежнему останутся закрыты.
После 21 июня также открываются школы и детсады, но только для взрослых.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Карантин в Краснодарском крае-2020»