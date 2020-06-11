В Краснодарском крае с 12 июня возобновляют работу гостиницы

11 июня состоялось заседание краевого оперштаба. Помимо того, что губернатор Кубани отменил пропускной режим, было решено открыть еще и средства размещения на побережье.

- В Сочи только авиатранспортом за 10 дней июня прилетело порядка 10 тысяч человек. А что будет дальше? Никакие обсерваторы не выдержат, - сказал глава региона Вениамин Кондратьев. - Местные жители также захотят на праздники поехать. Возникает логичный вопрос: где они там остановятся?

Потому губернатор Кубани предложил с 12 июня возобновить деятельность небольших гостиниц до 50 номеров.

- Несмотря на то, что у нас снижается заболеваемость, коэффициент распространения заболевания все еще очень высок. Поэтому я считаю, что мы не можем перейти к следующему этапу - открытия гостиниц, - уточнила главный государственный санитарный врач Краснодарского края Мария Потемкина. - Однако в случае принятия положительного решения, хочу обратить внимание всех хозяйствующих субъектов на необходимость выполнении всех требований Роспотребнадзора.

Министр здравоохранения Евгений Филиппов также добавил, что более крупные средства размещения смогут на примере мини-гостиниц подготовиться к работе в непростых условиях.

- Коронавирус бесследно не исчезнет, нам нужно научиться сосуществовать с ним, - заявил Евгений Филиппов.

Главы муниципалитетов поддержали решение о возобновлении работы небольших гостиниц. Все мини-отели до 50 номеров официально открываются с 00:00 12 июня. Их деятельность разрешат в рамках жесткого регламента Роспотребнадзора - с соблюдением всех санитарных норм и при получении разрешения.

На данный момент работу пляжей разрешили в Сочи и Геленджике. Остальные курорты подтягиваются.

Напомним, курорты Краснодарcкого края приостановили бронирование и заселение в гостиницы в конце марта. Меры, которые ввели власти Кубани, были даже жестче тех, которые действовали в Москве.

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