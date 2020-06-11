2020-06-11T14:04:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Вениамин Кондратьев отменил пропускную систему в Краснодарском крае

Губернатор Кубани ослабил режим карантина в регионе
Евгения ОСТРАЯ
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Карантинные пропуска ушли в историюКарантинные пропуска ушли в историюФото: Виталий ТИМКИВ
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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ослабил режим карантина. На очередном заседании оперативного штаба по коронавирусу сегодня, 11 июня, он отменил пропускную систему внутри региона. То есть теперь передвигаться по территории края его жители смогут без наличия специальных разрешительных документов.

- В регионе установилась жаркая погода, - заявил глава региона. - И, мы видим, что появилась потребность жителей края в поездках на моря. Пропускной режим свое дело, мы считаем, сделал. Считаю, что после 11 июня передвижение по территории Краснодарского может быть свободным.

Между тем, вопрос о снятии карантина, по словам губернатора, пока не стоит. И если эпидобстановка ухудшится, пропускную систему в край вернут.

Помимо этого, Вениамин Кондратьев открыл для посещения музеи и разрешил театральные репетиции, а также позволил собираться на деловые встречи количеством не более 500 человек.

Напомним, на предыдущем заседании штаба, 4 июня, было объявлено о продлении карантина в регионе до 21 июня. Фактически, его действие распространялось на несколько вещей: передвижение между муниципалитетами региона, свободный въезд на территорию Кубани, деятельность крупных торговых центров и индустрии развлечений.

Вениамин Кондратьев разрешил ездить по территории края

Вениамин Кондратьев разрешил ездить по территории края

Однако после 6 июня жизнь в регионе закипела. Местами слишком бурно. После ночной заварухи на улице Красной в кубанской столице с участием пьяной молодежи и полицейских власти даже хотели вновь прикрутить карантинные гайки. Летние кафе, в вину которым поставили буйное настроение участников тусовки, были на грани закрытия.

Но городские власти сменили гнев на милость и ограничили лишь время работы питейных заведений. Теперь они будут открыты до 23.00.

Кое-где разрешили работу пляжей. Это так кстати совпало с приходом аномальной жары. Однако похвастать скоростью принятия решений смогли пока только в Сочи. Остальные курорты подтягиваются.

И до этого дня недоступность моря была главным карантинным раздражителем для жителей Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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