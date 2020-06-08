2020-06-08T16:06:28+03:00
Туризм

Почему в Краснодарском крае не все пляжи открылись

В Роспотребнадзоре рассказали, из-за чего жители побережья не смогли пока отдохнуть на море
Евгения ОСТРАЯ
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Купальный сезон открыли не на всем побережьеКупальный сезон открыли не на всем побережьеФото: Евгения ОСТРАЯ
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Открытие пляжей - это, пожалуй, самое ожидаемое послабление карантинных мер для жителей и гостей Краснодарского края. Оперативный штаб по коронавирусу состоялся, решения приняты.

Но после официального опубликования соответствующего постановления главы региона Вениамина Кондратьева жители прибрежных районов поняли его по-разному. Многие, рванув к морю, встретили карантинные патрули.

- Как это понимать? Разрешили же гулять на пляжах? - написали они соцсетях.

"КП" - Кубань" разбиралась, когда и какие пляжи все-таки возобновят свою работу в ближайшее время.

Итак, согласно постановлению губернатора, чтобы открыться, пляж должен соответствовать всем требованиям Роспотребнадзора. Пока разрешительные документы есть только у 20 в Сочи. Они располагаются при санаториях с медицинскими лицензиями.

Важно, чтобы между лежаками сохранялась социальная дистанция в 1,5 метра. Никакого тесного соседства в ведомстве не приемлют.

После диалогов с Ростуризмом из методичек санитарного ведомства убрали необходимость носить на пляже защитные маски и перчатки. Но наличие антисептика вместе с солнцезащитным кремом и шляпкой в сумке, говорят эпидемиологи, точно не повредит.

Итак, в Геленджике пляжи собираются открывать к 10 июня, в Анапе - этот вопрос решится буквально в ближайшее время, а в Новороссийске и вовсе отложат открытие купального сезона до конца очередной карантинной 14-дневки, то есть до 21 июня.

Остальные города и поселки у моря пока и вовсе молчат, дожидаясь окончания эпидемии коронавируса в регионе.

КАКИЕ ПЛЯЖИ ОТКРЫТЫ

Где искупаться и на штраф не нарваться в Сочи

Лaзaревский рaйон:

- Пляж «Лaзaревский -1»;

- Пляж «Лaзaревский- 2»;

- Пляж сaнaтория «Одиссея»;

- Пляж оздоровительного комплексa «Дaгомыс».

Центрaльный рaйон:

- Пляж «Приморский»;

- Пляж «Приморский-1»;

- Пляж «Приморский-2»;

Хостинский рaйон:

- Пляж грaнд-отеля «Жемчужинa»;

- Пляж «Эдем»;

- Пляж сaнaтория «Метaллург»;

- Пляж сaнaтория «Золотой колос»;

- Пляж сaнaтория «Актер»;

- Пляж пaнсионaтa «Зеленaя рощa»;

- Пляж отеля «Кaмелия»;

Адлерский рaйон:

- Пляж «Чaйкa-1»;

- Детский пляж «Чaйкa»;

- Пляж «Чaйкa-2»;

- Пляж «Жемчужинa Сочи»;

- Пляж «Веснa СПА»;

- Пляж «Огонек-2»;

- Пляж «Огонек-1»;

- Пляж сaнaтория «Южное взморье».

ИСТОЧНИК KP.RU

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