Почему в Краснодарском крае не все пляжи открылись
Открытие пляжей - это, пожалуй, самое ожидаемое послабление карантинных мер для жителей и гостей Краснодарского края. Оперативный штаб по коронавирусу состоялся, решения приняты.
Но после официального опубликования соответствующего постановления главы региона Вениамина Кондратьева жители прибрежных районов поняли его по-разному. Многие, рванув к морю, встретили карантинные патрули.
- Как это понимать? Разрешили же гулять на пляжах? - написали они соцсетях.
"КП" - Кубань" разбиралась, когда и какие пляжи все-таки возобновят свою работу в ближайшее время.
Итак, согласно постановлению губернатора, чтобы открыться, пляж должен соответствовать всем требованиям Роспотребнадзора. Пока разрешительные документы есть только у 20 в Сочи. Они располагаются при санаториях с медицинскими лицензиями.
Важно, чтобы между лежаками сохранялась социальная дистанция в 1,5 метра. Никакого тесного соседства в ведомстве не приемлют.
После диалогов с Ростуризмом из методичек санитарного ведомства убрали необходимость носить на пляже защитные маски и перчатки. Но наличие антисептика вместе с солнцезащитным кремом и шляпкой в сумке, говорят эпидемиологи, точно не повредит.
Итак, в Геленджике пляжи собираются открывать к 10 июня, в Анапе - этот вопрос решится буквально в ближайшее время, а в Новороссийске и вовсе отложат открытие купального сезона до конца очередной карантинной 14-дневки, то есть до 21 июня.
Остальные города и поселки у моря пока и вовсе молчат, дожидаясь окончания эпидемии коронавируса в регионе.
КАКИЕ ПЛЯЖИ ОТКРЫТЫ
Где искупаться и на штраф не нарваться в Сочи
Лaзaревский рaйон:
- Пляж «Лaзaревский -1»;
- Пляж «Лaзaревский- 2»;
- Пляж сaнaтория «Одиссея»;
- Пляж оздоровительного комплексa «Дaгомыс».
Центрaльный рaйон:
- Пляж «Приморский»;
- Пляж «Приморский-1»;
- Пляж «Приморский-2»;
Хостинский рaйон:
- Пляж грaнд-отеля «Жемчужинa»;
- Пляж «Эдем»;
- Пляж сaнaтория «Метaллург»;
- Пляж сaнaтория «Золотой колос»;
- Пляж сaнaтория «Актер»;
- Пляж пaнсионaтa «Зеленaя рощa»;
- Пляж отеля «Кaмелия»;
Адлерский рaйон:
- Пляж «Чaйкa-1»;
- Детский пляж «Чaйкa»;
- Пляж «Чaйкa-2»;
- Пляж «Жемчужинa Сочи»;
- Пляж «Веснa СПА»;
- Пляж «Огонек-2»;
- Пляж «Огонек-1»;
- Пляж сaнaтория «Южное взморье».
ИСТОЧНИК KP.RU
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