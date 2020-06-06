Снятие карантина в Сочи: дистанция на гальке, вместо крема от загара – антисептик

Открытие пляжей в Сочи в 2020 году после карантина: это самое долгожданное событие в городе. С 6 июня в Сочи, как и на других курортах Краснодарского края, после режима ограничений, связанных с угрозой распространения коронавируса, открылись первые пляжи. Это сделано в соответствии с решением губернатора Кубани Вениамина Кондратьева по итогам заседания регионального оперативного штаба.

В Сочи первыми приняли местных жителей и туристов 20 пляжных территорий. Остальные прибрежные зоны – ведомственные, принадлежащие санаториям, и муниципальные намечено открыть в течение ближайших семи дней. Каждый пляж начинает работать только при соответствующем разрешении Роспотребнадзора и наличии техпаспорта. Приморские зоны уже обследовали водолазы и провели очистку морского дна, заключения ГИМС тоже получены.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/783465" frameborder="0"></iframe> Открытие пляжей в Сочи в 2020 году после карантина.Видео: YouTube Ann Inage

Самый популярный пляж в центре Сочи – «Приморский» открыли первым. Фото: @ann_image77

Самый популярный пляж в центре Сочи – «Приморский» открыли первым. Примерно с 10 утра гальку заполнили десятки отдыхающих. Никто не спешил отгораживаться от нежного июньского солнца зонтами. Вместо крема от загара из пляжных сумок торчал антисептик и влажные салфетки для рук.

Сейчас даже нет необходимости в постоянном зонировании территории: людей совсем немного. Фото: @ann_image77

Прошлым летом в это время на этом пляже яблоку негде было упасть. Сейчас даже не было необходимости в постоянном зонировании территории: людей совсем немного и они расположились на почтенном расстоянии друг от друга – гораздо больше полутора метров.

Вода в море около 20 градусов. Фото: @ann_image77

Вода в море около 20 градусов. Но плавают больше пяти минут пока только смельчаки.

Но плавают больше пяти минут пока только смельчаки. Фото: @ann_image77

Большинство первых гостей пляжа пока предпочитают солнечные ванны морским. Многие пришли с детьми, которые с удовольствием играют в песке, но бдительные мамы не забывают тщательно вытирать детские ручки.

- Жизнь постепенно возвращается в привычное русло, но нельзя забывать о важных правилах гигиены. Даже на пляже мы должны не терять бдительность, чтобы обезопасить себя и своих детей от коронавирусной инфекции, - призналась «Комсомольской правде – «Кубань» москвичка Алена Власова, которая имеет в Сочи квартиру и самоизолируется на курорте с 4-летней дочкой с середины марта.

На набережной впервые за два с лишним месяца царит небывалое оживление. Фото: @ann_image77

На набережной впервые за два с лишним месяца царит небывалое оживление, играет музыка, открылись кафе на свежем воздухе, в которые уже пришли первые гости. Чувствуется, что у людей праздничное настроение.

- У нас сегодня праздник лета, солнца, начала сезона. И пусть он будет удачным! После смены обязательно подниму бокал за это. Первых гостей радуем вкусными комплиментами от заведения: аперитивом и бесплатными закусками из морепродуктов, - рассказал «Комсомольской правде – «Кубань» официант приморского кафе Роберт Такмазян.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Заместитель директора департамента курортов и туризма администрации Сочи Сергей Доморат рассказал «Комсомольской правде – «Кубань», почему открытие пляжей для курорта – событие чрезвычайной важности.

- Сочи и море, согласитесь, почти слова-синонимы. Климатический фактор – один из главных, который привлекает туристов на курорт летом. Солнечные и морские ванны – во главе угла в программе реабилитации после самоизоляции для туристов. Трудно переоценить значение сочинской климатотерапии, - считает Сергей Доморат.

По его словам, 6 июня в Сочи открылись два десятка сочинских пляжей: санаторные и муниципальные.

- В каждом из четырех внутригородских районов открылся главный пляж. В центре курорта – это «Приморский», в Адлере – «Чайка» и так далее. Пляжный отдых организован с учетом всех рекомендаций Роспотребнадзора. Каждый арендатор или собственник получил отдельное предписание с учётом санитарно-эпидемиологических требований, - обратил внимание замдиректора департамента курортов и туризма.

Он напомнил, что в нынешнем летнем сезоне 21 сочинский пляж отмечен высоким международным знаком качества - «Голубым флагом». Всего на курорте 190 пляжных территорий, 82 из которых – муниципальные. 108 приморских зон – ведомственные, они принадлежат санаториям, пансионатам и крупным отелям.

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