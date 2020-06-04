Совещание Вениамина Кондратьева по коронавирусу 4 июня 2020: прямая онлайн-трансляция

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступил на заседании краевого оперативного штаба по коронавирусу 4 июня. Прямая онлайн-трансляция началась в 12 часов. Карантин в Краснодарском крае продлен до 21 июня.

Вениамин Кондратьев: Карантин в Краснодарском крае продлен до 21 июня 00:00 00:00

КАКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ СОХРАНЯТСЯ С 6 ИЮНЯ

Передвижение транспорта между муниципалитетами возможно только при наличии красных пропусков.

Въезд в регион все еще ограничен. Обсерваторы в Краснодарском крае, куда на две недели помещают прибывающих из других регионов, продолжат работу и после 6 июня. Решения по категориям помещаемых туда людей будут приняты отдельно с учетом мнения Роспотребнадзора.

Остаются закрытыми развлекательные и торговые центры, запрещены массовые мероприятия.

Запрещено бронирование гостиниц и отелей.

Все жители и гости края обязаны соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. Дома на самоизоляции должны оставаться лица старше 65 лет.

КАКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ СНЯТЫ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

С 6 июня открыты для прогулок набережные, парки и скверы. При соблюдении требований Роспотребнадзора смогут открыться летние кафе, веранды и террасы. Жители края смогут заниматься спортом на открытых стадионах при соблюдении социальной дистанции.

С 6 июня на побережье начнут открываться пляжи. Однако каждый конкретный пляж будет открываться только при соответствующем разрешении Роспотребнадзора.

С 8 июня начнут работы дежурные группы в детских садах для детей из неполных семей и попавших в трудную ситуацию.

Кроме того, смогут открыться тренажерные и тренировочные залы площадью до 300 квадратных метров.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию заседания краевого оперативного штаба.