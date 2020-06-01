«Первые ласточки»: 1 июня санатории Сочи начали прием туристов после карантина

В Сочи 1 июня санатории встречают долгожданных гостей. Открытие курортного сезона проходит с соблюдением ограничений, которых требует пандемия короновирусной инфекции. Туристов принимают только те здравницы, которые подготовили свою инфраструктуру, согласно действующим требованиям Роспотребнадзора. В первый день лета начали работу санатории, имеющие специальную медицинскую лицензию.

Власти курорта сформировали перечень объектов, которые отвечают необходимым для открытия требованиям - их 80. Руководство каждого из них самостоятельно выбирает для себя дату открытия.

Здравницы обязаны встречать своих гостей на железнодорожном вокзале или аэропорта, чтобы не допускать самостоятельного перемещения туристов по городу. На главных сочинских транспортных узлах определят специальные коридоры и места для парковки автобусов.

- О новых требованиях, с которыми нам с вами приходится в этом году работать, необходимо проинформировать наших гостей заблаговременно. Санатории должны связаться с каждым гостем и разъяснить все моменты. Какие документы они должны привести с собой, какие правила их ждут внутри самого санатория. Важно предупредить, чтобы потом не вызвать недовольства наших гостей, - отметил глава города Сочи Алексей Копайгородский.

В пресс-службе мэрии Сочи напомнили, что отдыхающие должны обязательно привести с собой не только путёвку в санаторий или ваучер, но две справки – о чистом эпидокружении и отсутствии коронавируса. Эти документы можно получить в поликлинике по месту постоянной регистрации туристов.

Кроме санитарно-эпидемиологических здравницы Сочи соблюдают требования антитеррористической защищённости и пожарной безопасности.

Санаторные пляжи тоже готовы к старту сезона. Они будут открываться постепенно, по мере снятия режима карантина и ограничительных мер, связанных с коронавирусом в регионе.

Готовится к массовому приему туристов не только Прибрежный кластер курорта, но и Горный.Фото: Юлия БАРАНОВА

Готовится к массовому приему туристов не только Прибрежный кластер курорта, но и горный. Бесконтактную среду создадут в горах Сочи. Так к приему гостей готовится курорт «Роза Хутор». Пока согласно мерам властей по предупреждению новой коронавирусной инфекции, здесь не принимают туристов. Однако, если ситуация изменится, бронирование номеров на «Роза Хутор» может начаться уже 8 июня, а с 1 июля планируется постепенно открывать отели, кафе, рестораны и магазины. В тоже время представители курорта подчеркивают, что финальная дата открытия зависит от решения властных структур.

- Мы создадим бесконтактную среду: безналичные средства оплаты, безопасные дверные ручки в гостевых номерах и общественных зонах, защитные экраны на стойках регистрации гостей и других общественных зонах. На входах в отели, как для гостей, так и сотрудников, планируется установка барьеров дезинфекции — мелкодисперсного распыления безопасного дезинфектанта, - рассказал исполнительный директор курорта "Роза Хутор" Юрий Колобов.

Он обратил внимание, что весь персонал будет еженедельно проходить лабораторное клиническое тестирование в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и обеспечиваться всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты. На заездах и регистрации в отелях курорта будет проводиться бесконтактная термометрия гостей, передаваться продезинфицированные электронные пластиковые карты.

Во всех основных общественных зонах и номерном фонде будут доступны антисептики, обеспечена регулярная влажная дезинфицирующими средствами. В номерах — сменные наматрасники и чистка фильтров систем кондиционирования. В ресторанах отелей сохранится формат «шведского» стола с учетом социального дистанцирования и безопасного расположения сервисных станций с готовыми блюдами. Время работы завтраков планируется продлить для того, чтобы избежать скопления гостей. В то же время рестораны отелей продолжат работать по принципу a la carte на обед и ужин с учетом соблюдения всех необходимых требований.

- Мы провели специальное исследование аудитории курорта, которое подтвердило, что людям после длительного периода самоизоляции в буквальном смысле требуется перезагрузка. Поэтому мы ожидаем, что 80-90% номерного фонда курорта будет занято, - подчеркнул Юрий Колобов.

В этом году «Роза Хутор» сделает фокус на здоровом и активном отдыхе.Фото: Юлия БАРАНОВА

В этом году «Роза Хутор» сделает фокус на здоровом и активном отдыхе, хайкинге, трекинге, развлечениях и активностях для всей семьи. Значительно увеличится протяженность пеших и вело-маршрутов. Готовятся к открытию и другие объекты на открытом воздухе - подвесной мост, высокогорные качели, родельбан, парк водопадов «Менделиха».

В целом специалисты индустрии гостеприимства не торопятся с прогнозами по числу гостей в предстоящем курортном сезоне. По предварительным данным, количество туристов сократиться как минимум в два раза. Это значит, что здравницы Сочи за лето рассчитывают принять порядка 2 млн отдыхающих. И на курорте к нему стремятся, создавая максимум комфорта для гостей, насколько это возможно в условиях пандемии.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Заместитель директора департамента курортов и туризма администрации Сочи Сергей Доморат рассказал «Комсомольской правде – «Кубань», что в начале лета санатории будут заполнены примерно на 30 %.

- Если рассматривать здравницы, которые откроются в начале лета, то в них заедут порядка 30 % гостей. Думаю, такая тенденция сохраниться в первые две недели июня - треть загрузки от общего номерного фонда баз размещения, - отметил Сергей Доморат.

По его словам, люди устали сидеть дома и, не смотря на ограничения в санаториях из-за пандемии, счастливы, что могут приехать отдохнуть на курортах.

- Цены на отдых в июне остался в целом на уровне 2019 года. Лишь некоторые здравницы незначительно подняли стоимость: примерно на 5 %. В цену путевки добавили необходимое обустройство здравницы для выполнения требований эпидбезопасности и трансфер, - заключил замдиректора департамента.

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