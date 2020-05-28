Вениамин Кондратьев: с 1 июня открываем санатории, но не пляжи

Краснодарский край вовсю готовится к летнему сезону. Курорты ремонтируют набережные, обновляют пляжи в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, приводят в порядок санатории. Жители разных уголков страны ждут, когда можно будет отправиться к побережью в отпуск, а главное, как отдых будет организован в связи с коронавирусом.

28 мая прошло очередное совещание оперативного штаба Краснодарского края, которое провел глава региона Вениамин Кондратьев. На заседании губернатор обратился к жителям Кубани.

- Хочу отметить, что сохраняется тенденция по числу выздоровевших – их больше, чем заболевших, - сказал Вениамин Кондратьев на совещании оперативного штаба.

Напомним, на прошлой неделе Кубань преодолела важный статистический рубеж в борьбе с инфекцией. Коронавирус подтвердился у 2974 человек, из них 1644 уже полностью здоровы. По данным на 28 мая, в регионе зарегистрировано 3582 случая заболевания коронавирусом. 2393 человека, то есть две трети, выписаны из больницы.

Основываясь на нынешней обстановке в крае по заболеваемости, губернатор сообщил о том, что с 1 июня откроются санатории, имеющие специальную медицинскую лицензию.

- Речь идет не только о прибрежных городах. Заработают они и в Апшеронске, Славянском районе, Краснодаре, - уточняет Вениамин Кондратьев. - Всего – порядка двухсот.

При этом важное условие - все санатории обязаны строго соблюдать все регламенты Роспотребнадзора. В частности, здравницы должны организовывать трансфер для гостей, контролировать их перемещение. Информировать обо всех приезжающих в местную администрацию.

При этом пляжи и набережные, как и прежде, остаются закрытыми.

Сами отдыхающие перед отъездом на побережье, должны подготовить справку об отсутствии коронавируса. Оформить ее можно в своей поликлинике по месту жительства.

Что касается детских лагерей, то они по-прежнему остаются закрытыми.

- Отправка детей на оздоровления из других регионов пока невозможна, - добавляет губернатор Кубани.

В начале июня ожидается новое совещание оперштаба, где планируют обсудить следующие этапы открытия курортного сезона. По словам Вениамина Кондратьева, если эпидобстановка позволит, то в первый летний месяц заработают и ряд других предприятий отрасли.

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