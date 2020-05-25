2020-05-25T12:33:51+03:00
Общество

Четыре популярных вопроса: В аэропортах Кубани рассказали, как прилететь в Краснодарский край и не попасть в обсерватор

В каких случаях прибывших в Краснодар, Анапу и Сочи отправляют в обсерватор, а когда - на домашнюю изоляцию
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: Аэропорты ЮгаФото: Аэропорты Юга
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В Краснодарском крае постепенно снимаются ограничения, введенные из-за коронавируса, однако карантин в регионе сохраняется как минимум до 6 июня. До это времени все, прибывающие на Кубань из других субъектов, обязаны пройти двухнедельную изоляцию. Одних отправляют на карантин домой, других - в обсерваторы, организованные в гостиницах и пансионатах.

В аэропортах Сочи и Краснодара рассказали, как можно избежать попадания в обсерватор и пройти изоляцию в домашних условиях.

Что делать, если я лечу к родственникам или друзьям в Краснодарский край, но у меня нет регистрации на Кубани?

Необходимо оформить временную регистрацию у своих родственников/друзей через портал Госуслуг. В аэропорту следует предъявить подтверждающие документы и находиться на самоизоляции по месту временной регистрации.

Что делать, если я прописан в другом регионе, но имею собственность в Краснодарском крае?

Пассажиры, имеющие в собственности жилые помещения на территории края, при предъявлении документов, подтверждающих право собственности, направляются на самоизоляцию в домашних условиях.

Если я еду транзитом из аэропорта в другой город, как пройти изоляцию?

В таком случае необходимо иметь при себе билет или другой перевозочный документ до места назначения, чтобы предъявить его в аэропорту.

Если нет регистрации и нет документа о праве собственности в Краснодарском крае, как не попасть в обсерватор?

Если вы снимаете жилье в аренду, то можно заранее оформить сделать временную регистрацию через портал Госуслуг. В аэропорту вам следует предъявить подтверждающие документы и находиться на самоизоляции по месту временной регистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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