Четыре популярных вопроса: В аэропортах Кубани рассказали, как прилететь в Краснодарский край и не попасть в обсерватор

В Краснодарском крае постепенно снимаются ограничения, введенные из-за коронавируса, однако карантин в регионе сохраняется как минимум до 6 июня. До это времени все, прибывающие на Кубань из других субъектов, обязаны пройти двухнедельную изоляцию. Одних отправляют на карантин домой, других - в обсерваторы, организованные в гостиницах и пансионатах.

В аэропортах Сочи и Краснодара рассказали, как можно избежать попадания в обсерватор и пройти изоляцию в домашних условиях.

Что делать, если я лечу к родственникам или друзьям в Краснодарский край, но у меня нет регистрации на Кубани?

Необходимо оформить временную регистрацию у своих родственников/друзей через портал Госуслуг. В аэропорту следует предъявить подтверждающие документы и находиться на самоизоляции по месту временной регистрации.

Что делать, если я прописан в другом регионе, но имею собственность в Краснодарском крае?

Пассажиры, имеющие в собственности жилые помещения на территории края, при предъявлении документов, подтверждающих право собственности, направляются на самоизоляцию в домашних условиях.

Если я еду транзитом из аэропорта в другой город, как пройти изоляцию?

В таком случае необходимо иметь при себе билет или другой перевозочный документ до места назначения, чтобы предъявить его в аэропорту.

Если нет регистрации и нет документа о праве собственности в Краснодарском крае, как не попасть в обсерватор?

Если вы снимаете жилье в аренду, то можно заранее оформить сделать временную регистрацию через портал Госуслуг. В аэропорту вам следует предъявить подтверждающие документы и находиться на самоизоляции по месту временной регистрации.