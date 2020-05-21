Вениамин Кондратьев: карантин в Краснодарском крае продлеваем до 6 июня 00:00 00:00

21 мая на очередном совещании оперативного штаба Краснодарского края губернатор Вениамин Кондратьев сообщил о долгожданных послаблениях карантина. Благодаря тому, что у нас улучшилась эпиобстановка, с 23-го числа возобновят работу ряд предприятий, снимаются ограничения на движение внутри муниципалитетов. Несмотря на это в регионе продлевается карантин до 6 июня.

Какие ограничения сохраняются:

- Движение между муниципалитетами по-прежнему будут осуществляться по красным спецпропускам. Их будут проверять на въездах в город, где продолжат работать карантинные посты.

- Въезд в Краснодарский край остается ограничен для приезжих из других регионов. Все, кто не имеет прописки на Кубани, отправятся в обсерваторы, которые продолжают работать. Там они проведут 2 недели.

- Под запретом остаются массовые, спортивные, детские мероприятия.

- Закрытыми оставляют парки, набережные, пляжи, рестораны, торговые центры. Прогулки запрещены.

- Сохраняется обязательный масочный режим и соблюдение социальной дистанции.

Не исключено, что 6-го числа режим карантина будет снят. Однако решение губернатор Кубани будет принимать на основе эпидситуации в Краснодарском крае.

ВАЖНО!

Жители Кубани, как и прежде, должны носить средства защиты или респираторы в следующих местах:

– во всех видах транспорта, включая такси,

– на остановках,

– в магазинах, аптеках, вокзалах и любых других организациях, деятельность которых разрешена.

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