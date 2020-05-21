2020-05-21T15:38:28+03:00
Общество

Вениамин Кондратьев ослабил режим карантина на Кубани

Губернатор обратился к жителям и гостям региона [видео]
Евгения СОРОКА
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Вениамин Кондратьев. Фото: admkrai.krasnodar.ruВениамин Кондратьев. Фото: admkrai.krasnodar.ru
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21 мая состоялось очередное совещание оперативного штаба Краснодарского края, которое провел губернатор Вениамин Кондратьев. На заседании глава региона обратился к жителям Кубани.

Совещание оперштаба Краснодарского края по борьбе с коронавирусом. 21 мая 2020. Прямая трансляция.

- По последним данным, больше половины заболевших коронавирусом в регионе выздоровели. Я думаю, что у нас на сегодня нет оснований для того, чтобы не переходить к следующему этапу послаблений в рамках ограничительных мероприятий, - сказал губернатор на совещании оперативного штаба.

Вениамин Кондратьев: мы готовы ко второму этапу ослабления карантина

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По словам руководителя Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Мария Потемкина, для выхода из первого этапа должны быть следующие показатели: коэффициент распространения инфекции в регионе должен быть не больше 1, свободных коечных мест в больнице - 50%, охват тестирования - 70%.

- На сегодняшний день коэффициент распространения инфекции в крае равен 1, наличие свободных коек в медучреждениях - 51%, - заявила Мария Потемкина на заседании. - Охват тестирования - 94,2%. Таким образом, у нас возможен выход на первый этап.

По данным вице-губернатора Краснодарского края Андрея Алексеенко, эпидобстановка характеризуется стабилизацией темпов роста заболеваемости. Кубань преодолела важный статистический рубеж в борьбе с инфекцией. Инфекция подтвердилась у 2974 человек, из них 1644 уже полностью здоровы.

Все мэры городов края, в том числе курортных, готовы ко 2 этапу снятия ограничений.

В итоге губернатор сообщил о послаблении ограничений на Кубани с 23 мая. В Краснодарском крае открываются предприятия строительного и смежного с ним комплекса. Заработают магазины стройматериалов и объекты торговли непродовольственными товарами до 400 квадратов. Кроме того, распахнут свои двери парикмахерские и салоны красоты, автосалоны и мойки. Но важное условие для возобновления работы – соблюдение санитарных требований Роспотребнадзора. Все сотрудники должны быть обеспечены средствами защиты - масками и перчатками.

- Снимаем ограничение на движение внутри муниципалитетов – зеленые и желтые пропуска будут не нужны, - сказал глава региона Вениамин Кондратьев. - При этом сохраняется режим самоизоляции для жителей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

Что касается общественного транспорта, то его работа возобновляется. Частично выйдет на линию и пригородный. Правда, автобус будут функционировать для доставки людей на работу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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