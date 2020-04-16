2020-04-16T11:14:11+03:00
Общество

Всех въезжающих в Краснодарский край граждан обязали уйти на 14-дневную самоизоляцию

На постах развернуты группы контроля
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Как ранее сообщала «КП» - Кубань» введение новых жестких мер по недопущению распространения коронавируса в регионе предложил губернатор Вениамин Кондратьев. Теперь на въездах и выездах из муниципалитетов, а также по трассам Кубани расставят карантинные посты.

Также граждане, прибывающие в регион на всех видах транспорта, должны уйти на 14-дневную самоизоляцию. Сейчас под контролем эпидемиологов, аварийно-спасательной службы «Кубань-СПАС», органов власти все рейсы, прибывающие в край, а также личные автомобили. Водителям и пассажирам выдаются предписания о необходимости соблюдения режима самоизоляции.

Также развернуты группы контроля. В их состав входят представители Роспотребназора, министерства здравоохранения, МЧС, правоохранительных структур и казачества.

- Они замеряют температуру у водителей и пассажиров. Тем, кто не имеет прописки, предлагают вернуться в свой регион или же отправиться на обсервацию, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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