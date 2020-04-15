Вениамин Кондратьев: на въездах и выездах из кубанских городов и станиц появятся карантинные посты
Введение новых жестких мер по недопущению распространения коронавируса в Краснодарском крае предложил глава региона Вениамин Кондратьев. Теперь на въездах и выездах из муниципалитетов, а также по трассам Кубани расставят карантинные посты.
- Такие посты должны появиться на всех магистралях, чтобы препятствовать проезду граждан без пропусков. Необходимо, чтобы патрульные машины стояли на главных улицах города, просто перекрыли дорогу и пускали только тех, у кого есть соответствующее разрешение, – сказал Вениамин Кондратьев.
Жесткость данного решения власти объясняют несознательностью многих жителей Кубани, которые несмотря на все увещевания оставаться в пределах своей квартиры, отправляются по делам. При этом, решено, что штрафовать таких нарушителей патрули не должны.
- Пусть просто их разворачивают домой, - пояснил глава региона.
Напомним, вчера, 14 апреля, в Краснодаре оштрафовали еще 29 человек за нахождение на улице без уважительной причины и без спецпропусков.
ИСТОЧНИК KP.RU
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