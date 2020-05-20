8 наивных вопросов вирусологу перед стартом курортного сезона

Коронавирус внес коррективы в планы большинства жителей страны. Те, кто еще зимой собирался поехать летом к Черному морю, решил повременить и перенести отдых на побережье до лучших времен. Однако желающих провести отпуск в Краснодарском крае по-прежнему немало. «Комсомолка» поговорила с директором Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, инфекционистом Георгием Викуловым и ответила на 8 наивных вопросов о коронавирусе во время отдыха.

Как долго коронавирус живет в воздухе и на предметах?

- В воздушной среде он может сохраняться до 48 часов. А на поверхностях он может оставаться по разным данным от нескольких часов до полного высыхания. Вирус может задержаться на одежде, на гладких поверхностях из пластика или металла, например, на ручках, поручнях, кнопки терминалов, банкоматов до 17 суток.

Те, кто любят загорать, лежа на гальке, могут заразиться коронавирусом?

- Во-первых, на открытом пространстве заражение ниже, чем в закрытом помещении. Во-вторых, если рядом с вами сидел человек, который не чихал и не кашлял, то можно не переживать. Опасность представляют выделения заболевшего, если он активно болен. Капли с вирусом, которые распространяются при чихании, могут быть источником возбудителя. Они могут представлять угрозу до высыхания.

Если человек лежал на гальке и вспотел, можно ли так подцепить заразу?

- Данных о том, что таким образом может передаваться вирус, нет.

Что делать, если я хочу позагорать на шезлонге? Как себя обезопасить?

- С гигиенической точки зрения обработка лежаков после каждого человека не помешало бы. Но, думаю, достаточно будет использовать полотенце больших размеров. Важно, чтобы оно лежало в головной части шезлонга.

Можно ли подхватить коронавирус в воде, купаясь в реке или озере?

- Есть данные, что в пресной воде возбудитель, а точнее его активность, может некоторое время сохраняться.

Передается ли коронавирус во время плавания в море? Можно ли себя как-то обезопасить?

- Пока нет однозначных данных, распространяется ли вирус в морской воде. Подозреваю, что в соли, например, Мертвого моря его активность будет стремиться к нулю. Но, если мы говорим о Черном море, то сложно сказать, насколько уровень солености воды может быть губителен для коронавируса.

А можно ли заразиться, плавая в бассейне на территории санатория? Эту же воду хлорируют.

- В бассейне возможен фекально-оральный механизм (вирус, который выделился через естественные пути инфицированного и попал к другому человеку через рот – Авт.) передачи вируса. Скорее всего, для тех, кто захочет посещать такие комплексы (где есть джакузи, гидромассаж – Авт.), обязательно будут просить справку об отсутствии данной инфекции, пока не сформируется иммунная прослойка.

Летом коронавирус погибнет?

- При повышении температуры выше 50 градусов начинается замедление активности вируса. После 60 градусов – существенное замедление активности возбудителя. Кипячение для вируса – губительно. Поэтому если температура воздуха будет около 27-30 градусов, даже если повысится до +35, это никак не повлияет на возбудителя. Это миф.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Заболеваемость коронавирусом на Кубани идет на спад

С каждым днем ситуация с коронавирусом в Краснодарском крае улучшается. С 9 мая в регионе идет стабилизация процесса уровня заболеваемости, четкая тенденция к снижению. Последний пик у нас был – 2 мая (читайте далее)