2020-05-20T00:51:27+03:00
Коронавирус Covid-19

8 наивных вопросов вирусологу перед стартом курортного сезона

Рассказываем, можно ли заразиться коронавирусом в бассейне, на пляже и в море во время отпуска
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Комментарии: comments1
Вирусолог рассказал, можно ли подцепить коронавирус на пляже и в море. Фото: instagram.com/anapskoechernomoreВирусолог рассказал, можно ли подцепить коронавирус на пляже и в море. Фото: instagram.com/anapskoechernomore
Изменить размер текста:

Коронавирус внес коррективы в планы большинства жителей страны. Те, кто еще зимой собирался поехать летом к Черному морю, решил повременить и перенести отдых на побережье до лучших времен. Однако желающих провести отпуск в Краснодарском крае по-прежнему немало. «Комсомолка» поговорила с директором Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, инфекционистом Георгием Викуловым и ответила на 8 наивных вопросов о коронавирусе во время отдыха.

Как долго коронавирус живет в воздухе и на предметах?

- В воздушной среде он может сохраняться до 48 часов. А на поверхностях он может оставаться по разным данным от нескольких часов до полного высыхания. Вирус может задержаться на одежде, на гладких поверхностях из пластика или металла, например, на ручках, поручнях, кнопки терминалов, банкоматов до 17 суток.

Те, кто любят загорать, лежа на гальке, могут заразиться коронавирусом?

- Во-первых, на открытом пространстве заражение ниже, чем в закрытом помещении. Во-вторых, если рядом с вами сидел человек, который не чихал и не кашлял, то можно не переживать. Опасность представляют выделения заболевшего, если он активно болен. Капли с вирусом, которые распространяются при чихании, могут быть источником возбудителя. Они могут представлять угрозу до высыхания.

Если человек лежал на гальке и вспотел, можно ли так подцепить заразу?

- Данных о том, что таким образом может передаваться вирус, нет.

Что делать, если я хочу позагорать на шезлонге? Как себя обезопасить?

- С гигиенической точки зрения обработка лежаков после каждого человека не помешало бы. Но, думаю, достаточно будет использовать полотенце больших размеров. Важно, чтобы оно лежало в головной части шезлонга.

Можно ли подхватить коронавирус в воде, купаясь в реке или озере?

- Есть данные, что в пресной воде возбудитель, а точнее его активность, может некоторое время сохраняться.

Передается ли коронавирус во время плавания в море? Можно ли себя как-то обезопасить?

- Пока нет однозначных данных, распространяется ли вирус в морской воде. Подозреваю, что в соли, например, Мертвого моря его активность будет стремиться к нулю. Но, если мы говорим о Черном море, то сложно сказать, насколько уровень солености воды может быть губителен для коронавируса.

А можно ли заразиться, плавая в бассейне на территории санатория? Эту же воду хлорируют.

- В бассейне возможен фекально-оральный механизм (вирус, который выделился через естественные пути инфицированного и попал к другому человеку через рот – Авт.) передачи вируса. Скорее всего, для тех, кто захочет посещать такие комплексы (где есть джакузи, гидромассаж – Авт.), обязательно будут просить справку об отсутствии данной инфекции, пока не сформируется иммунная прослойка.

Летом коронавирус погибнет?

- При повышении температуры выше 50 градусов начинается замедление активности вируса. После 60 градусов – существенное замедление активности возбудителя. Кипячение для вируса – губительно. Поэтому если температура воздуха будет около 27-30 градусов, даже если повысится до +35, это никак не повлияет на возбудителя. Это миф.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Заболеваемость коронавирусом на Кубани идет на спад

С каждым днем ситуация с коронавирусом в Краснодарском крае улучшается. С 9 мая в регионе идет стабилизация процесса уровня заболеваемости, четкая тенденция к снижению. Последний пик у нас был – 2 мая (читайте далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Карантин в Краснодарском крае-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
На Кубани семьям с детьми с ограниченными возможностями выплатят по 5 тысяч рублей
В Мостовском районе задержали подозреваемого в поджоге
Иномарка в Сочи снесла ограждение аэропорта
В Армавире по горячим следам задержали продавщицу меда, которая укала у женщины 120 тысяч рублей
В Сочи продолжается благоустройство набережной в микрорайоне Мацеста
За пять лет в Краснодарском крае количество самостроев уменьшилось на треть
В Краснодаре на участке улицы Сафонова заменят водопровод
В Краснодаре 19 мая за нарушение карантина выписали еще 185 штрафов
«Россети Кубань» провели 19 тысяч подключений «на удаленке»
Путин потребовал от правительства не перекладывать вину за задержку «коронавирусных» доплат медикам на главврачей
За время работы через обсерватор в Сочи прошло более 2 тысяч человек
Вениамин Кондратьев: Все положенные выплаты медики Кубани получили в стопроцентном объеме
Обсерватор четыре звезды: сутки карантина для приезжих в Сочи обходятся бюджету в 1,6 тысячи рублей
ВТБ: россияне на треть сократили свои расходы на самоизоляции
В Сочи произошёл пожар в частном доме
Сразу семь улиц ремонтируют в горном поселке в Сочи
В Туапсе осудили участника ОПГ, который по заказу силой «отжал» участок у моря
На Кубани из-за засухи и заморозков погибли 45 тысяч гектаров озимых
РНКБ Банк выдал около 3 млрд рублей на реструктуризацию кредитов предприятий, пострадавших от ситуации с пандемией
В Краснодаре в 2021 году в районе Западного Обхода откроется школа на 1875 мест в одну смену
В Ейском районе местный житель убил топором знакомого
В Кущевском районе предприниматель реализовывал контрафактную спортивную обувь
В Курганинском районе женщина погибла под колесами легковушки
В Новороссийске мужчина незаконно проник в жилой дом
На Кубани порядка 540 миллионов рублей выделили на выплаты многодетным семьям
В Краснодаре мужчина сбыл 7 поддельных купюр номиналом в 5 тысяч рублей
Перекресток улиц Дзержинского и Кореновской реконструировали в Краснодаре