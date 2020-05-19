2020-05-19T23:17:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Заболеваемость коронавирусом на Кубани идет на спад

По словам заместителя главного санврача, взрывного прироста числа инфицированных не произошло
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Уровень заболеваемости в регионе составляет 48 человек на 100 тысяч населения.Уровень заболеваемости в регионе составляет 48 человек на 100 тысяч населения.Фото: Артем КИЛЬКИН
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С каждым днем ситуация с коронавирусом в Краснодарском крае улучшается. Уровень заболеваемости в регионе составляет 48 человек на 100 тысяч населения.

- С 9 мая в Краснодарском крае идет стабилизация процесса уровня заболеваемости, четкая тенденция к снижению. Последний пик у нас был – 2 мая, - говорит «КП» - Кубань» замглавного санитарного врача Кубани Татьяна Гречаная.

На сегодня регион пока не достиг тех показателей, которые свойственны первому этапу ослабления карантина. Так, например, коэффициент распространения инфекции в регионе равен 1. Однако необходимо, чтобы он снизился до 0,5.

Темп прироста за последние – 3,4%. Тестирование достигло цифры 97,3% (на 100 тысяч населения). Этот показатель должен быть более 100%. Кроме того, на сегодня свободных коек в больницах – 39%, а необходимо - 50%.

- Что касается открытия здравниц, то все зависит от эпидемиологической ситуации на Кубани. В числе первых, кто войдет в работу, организации, которые имеют медицинскую лицензию. Но в управление подали уведомление единицы, - продолжает Татьяна Гречаная. - Мы не можем допустить, чтобы санаторий, куда приедут туристы, превратился в обсерватор. Поскольку выявление заболевания у одного человека отражается на дальнейшем отдыхе других отдыхающих.

Именно поэтому путевки будут оформляться только при наличии эпидсправки, где будут указаны отрицательные результаты теста на коронавирус. Оформить такой квиток можно в поликлинике по месту жительства, обратившись к терапевту или дежурному врачу. Поскольку медучреждения сейчас работают в режиме карантина, то предварительно не лишним будет позвонить в регистратуру и уточнить, как получить направление на анализ в вашей поликлинике.

Если и дальше ситуация будет улучшаться, то с 1 июля откроются детские федеральные здравницы. Речь идет об «Орленке» в Туапсинском районе и «Смене» в Анапе.

КСТАТИ

Где в Краснодаре сдать тест на коронавирус

Карантин плавно подходит к концу, 23 мая глава региона объявил датой выхода из ограничений. Однако это вовсе не означает, что новых заражений COVID-19 не будет. Поэтому «Комсомолка» решила выяснить, где в Краснодаре сдать тест на коронавирус (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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