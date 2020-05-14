Штрафы за отсутствие маски у детей в Краснодаре во время коронавируса: юрист объяснил, на каком основании и кому его могут выписать

«Масочный режим» в Краснодаре, как и в других районах края, ввели с 30 апреля. Мера эта, к слову, носит обязательный характер, а все из-за постоянного роста числа заболевших.

Итак, горожане должны носить средства защиты или респираторы в следующих местах:

– во всех видах транспорта, включая такси,

– на остановках,

– в магазинах, аптеках, вокзалах и любых других организациях, деятельность которых разрешена.

Правда, введенные правила соблюдают далеко не все. Тех, кто разгуливает по городу без средств защиты, - немало. Разбираемся вместе с юристом, какое наказание грозит детям и их родителям за отсутствие маски в Краснодаре во время коронавируса.

- В соответствии с п.4 постановления № 129 от 13.03.2020 (с изменениями внесенными постановлением от 30.04.2020 года) на территории Краснодарского края введен «масочный режим». Это значит, что нужно соблюдать социальное дистанцирования (не менее 1 метра), а также использовать при входе и в местах массового пребывания людей медицинских масок (одноразовые, многоразовые), респираторов и иных заменяющих текстильных изделий, обеспечивающих индивидуальную защиту органов дыхания человека, - объясняет «КП» - Кубань» юрист агентства «Медицина и право» Екатерина Юрьева. – Но эти нормативные акты не содержат положений, позволяющих разграничить обязанность ношения масок.

Поэтому юрист приходит к выводу, что средства защиты должны носить все, как родители, так и их чадо, независимо от возраста.

- Что касается ношения масок грудничками, то это скорее вопрос здравого смысла, а не правовой, - продолжает Екатерина Юрьева. - Родители, как лица, ответственные за здоровье своих детей, должны, в первую очередь, думать об исключении возможности заражения любыми доступными способами.

В случае, если на прогулке ребенка с родителями увидят без масок, то это считается нарушением. За невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения можно схлопотать штраф по ст.20.6.1 КоАП РФ (на Кубани введена с 1 апреля 2020 года – прим.ред.). Гражданам грозит от одной до 30 тысяч рублей. Так что семье из четырех человек придется раскошелиться на приличную сумму.

А что будет, если на улице без маски встретят школьника?

Что касается подростков, то административная ответственность наступает с 16 лет. А значит ему придется отвечать за нарушение самому.

- К несовершеннолетним, совершившим административное правонарушение, применяются виды наказания в виде предупреждения и штрафа, - поясняет юрист в сфере медицинского права Екатерина Юрьева. – При этом, когда решается вопрос о привлечении несовершеннолетнего к административной ответственности в виде штрафа, комиссия выясняет, есть ли у него самостоятельный заработок.

В случае, если подросток все еще живет на карманные деньги мамы с папой, то штраф взыскиваться будет с его родителей.

- При этом уточню, оплата родителями штрафа за несовершеннолетнего не означает, что он освобождается от ответственности, - говорит Екатерина Юрьева. - В данном случае на родителя перекладывается только обязанность по уплате штрафа.

Если же школьник младше 16 лет, то привлечь его ст. 20.6.1 КоАП РФ нельзя. Однако в этом случае могут наказать его родителей, правда, уже по статье 5.35. КоАП РФ «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних».

- Законом предусмотрена возможность постановки на профилактический учет несовершеннолетних за правонарушения, - добавляет Екатерина Юрьева. - Вопрос о постановке ребенка на профилактический учет решается в каждом случае индивидуально.

Когда поднимется вопрос о постановке на профилактический учет школьника, то о нем начнут собирать личное дело, куда войдет информация о личности, условиях жизни и воспитания несовершеннолетнего. Все это, как правило, предоставляет учебное заведение, так что информация о случившемся однозначно станет известной, как минимум директору и классному руководителю. Кроме того, подростка также поставят и на внутришкольный учет.

БУДЬ В КУРСЕ!

В Союзе педиатров России не рекомендуют детям до трех лет надевать маски вообще. По словам специалистов, малыши не смогут описать трудности с дыханием. Кроме того, в этом возрасте велик риск удушения.

Что касается детей постарше, то врачи советуют родителям внимательно следить за поведением и состоянием ребенка, особенно если он находится в автомобильном кресле или коляске.

НА ЗАМЕТКУ

Как объяснить ребенку, что маска необходима

Специалисты советуют приводить ребенку в пример велосипедный шлем или строительную каску, которые используют, чтобы не получить травму. Порой, такое средство защиты спасает человеку жизнь.

Если ваше чадо еще маленькое, то можно вместе с ним разукрасить маску, сделав ее яркой и забавной. Или же приобрести готовое средство защиты с героями мультфильмов.

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