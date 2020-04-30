Масочный режим в Краснодарском крае с 30 апреля из-за коронавируса: зачем ввели, как накажут

Карантин в Краснодарском крае продлен до 12 мая, ношение масок теперь обязательно 00:00 00:00

30 апреля стало известно, что в регионе не только продлили карантин, но и ввели так называемый масочный режим. Действовать он будет все майские праздники вплоть 12-го числа. Мера эта, к слову, носит обязательный характер. А связано это с тревожной ситауцией с коронавирусом в крае - в регионе с начала пандемии уже больше тысячи зараженных, их число растет каждый день. Поэтому власти надеются, что такая мера позволит предупредить скачок заболеваемости.

- Ранее мы просили надеть маску, а теперь мы требуем это сделать, - сказал глава региона Вениамин Кондратьев на заседании краевого оперативного штаба. - Все, кто появился на улице, кто пришел в магазин, в том числе на работу, все должны быть в масках - без исключения!

При этом глава региона поручил не допускать сбоев - маски должны быть в продаже и самое главное - доступными для жителей края.

Как сообщил вице-губернатор Краснодарского края Василий Швец, на сегодня предприятия региона производят больше 50 тысяч неодноразовых масок в сутки и около 12 тысяч одноразовых.

- Конечно, не во всех аптеках есть достаточное количество масок, но наши предприятия наращивают свои мощности. Кроме того, аптеки закупают средства защиты у других регионов, - прокомментировал Василий Швец.

Куда без масок нельзя?

Из-за постоянного роста числа заболевших с 30 апреля всех жителей края обязали носить защитные маски. Средства защиты или респираторы человек должен носить в следующих местах:

– во всех видах транспорта, включая такси,

– на остановках,

– в магазинах, аптеках, вокзалах и любых других организациях, деятельность которых не приостановлена.

Как накажут

За соблюдением режима будут следить отряды самоконтроля, которые проверяют граждан на улицах. Они будут вправе остановить человека без маски, как и в случае нарушения самоизоляции. Пока речи о том, что людей без масок будут наказывать, не идет, но предупреждение вам точно сделают.

НА ЗАМЕТКУ

Как правильно использовать маску

Первым делом, обработайте руки спиртосодержащим средством или вымойте их с мылом.

Надевать маску следует таким образом, чтобы она закрывала нос и рот - зазоров между лицом и средством защиты быть не должно. Во время ношения не касайте маски руками.

Как только маска становится сырой (не более 2-х часов), замените ее на новую, и не используйте одноразовые средства защиты повторно.

Чтобы снять маску, возьмитесь за резинку сзади и сразу же выбросьте в закрывающийся контейнер для отходов. Далее вымойте руки.

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