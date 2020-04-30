Вениамин Кондратьев продлил карантин в Краснодарском крае до 12 мая

В четверг, 30 апреля, глава края Вениамин Кондратьев выступил во время заседания краевого оперативного штаба. Главная тема совещания - ситуация с коронавирусом в регионе. И пока, по словам губернатора, регион находится перед самым сложным этапом. Давать слабину еще не время, потому принято решение продлить режим карантина до 12 мая.

По последним данным, число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае увеличилось еще на 66 человек. Таким образом, на Кубани с начала пандемии уже 1017 заразившихся.

- Если мы нарушим самоизоляцию, все понимают, в каком масштабе может распространяться инфекция в крае, - сказал Вениамин Кондратьев, озвучивая неутешительную статистику по заболевшим в регионе. - Карантин необходимо сохранить и продлить до 12 мая. По-другому действовать мы не можем, не имеем права.

Как объяснил глава региона, никаких ужесточительных мер не будет - режим карантина останется прежним. Для жителей края будет действовать «беспропускное окно» - с 10:00 до 16:00 люди внутри муниципалитетов могут передвигаться на своих личных авто. Движение между муниципалитетами, как и прежде, допустимо только по красным спецпропускам.

- На сколько быстро мы вернемся к прежней жизни, зависит от каждого жителя края, - добавил губернатор Кубани.

Краевые власти не устают призывать жителей соблюдать все меры предосторожности, в том числе держать дистанцию в общественных местах, а майские праздники провести дома. Парки, скверы, набережные будут закрыты - и майские праздники не станут исключением.

Все приезжие по-прежнему будут в обязательном порядке направляться в обсерваторы на 14 дней. Запрет на бронирование любых средств размещения сохранится до 1 июня.

Напомним, ранее глава края сообщил, что в госпиталях региона имеется 502 аппарата искусственной вентиляции легких.

- С инфицированными пациентами в крае работает более 2 300 медиков, - заявил Вениамин Кондратьев. - На сегодняшний день этого достаточно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Всех въезжающих в Краснодарский край граждан обязали уйти на 14-дневную самоизоляцию

На постах развернуты группы контроля (подробнее)

На Кубани выявлять нарушителей режима самоизоляции начнут с помощью камер видеонаблюдения

Теперь нарушения будут фиксироваться системой и передаваться в ГИБДД. В первый раз водителю грозит предупреждение, а потом – уже штраф (читайте далее)