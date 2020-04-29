2020-04-29T10:09:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Вениамин Кондратьев о продлении нерабочих дней до 11 мая: Впереди – напряженный этап борьбы с эпидемией

Губернатор Краснодарского края рассказал о подготовке новых мер поддержки для предприятий и жителей региона
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Вениамин Кондратьев Фото: admkrai.krasnodar.ruВениамин Кондратьев Фото: admkrai.krasnodar.ru
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Глава Кубани Вениамин Кондратьев прокомментировал продление нерабочих дней до 11 мая, накануне это решение озвучил президент страны.

По словам губернатора, Краснодарский край находится перед самым сложным этапом. В регионе продолжают разворачивать дополнительные койки для больных коронавирусом и закупать аппараты искусственной вентиляции легких.

- На данный момент в наших госпиталях имеется 502 аппарата ИВЛ, мы продолжаем наращивать их численность. С инфицированными пациентами в крае работает более 2,3 тысячи медиков. На сегодняшний день этого достаточно, - заявил Вениамин Кондратьев.

Введенный в Краснодарском карантин действует до 30 апреля, решение о его продлении еще не озвучено, заявления будут сделаны в ближайшие дни. Кроме того, глава региона анонсировал новые меры поддержи для предприятий и жителей края.

- В ближайшее время будут проработаны пути стабилизации ситуации, дополнительные меры поддержки бизнеса и населения. Только совместными усилиями мы справимся и преодолеем это нелегкий период, - добавил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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