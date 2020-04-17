Вениамин Кондратьев продлил карантин до 30 апреля

Карантин в Краснодарском крае продлен до 30 апреля 00:00 00:00

Ситуация с коронавирусом у многих регионов вызывает опасения. В Краснодарском крае число заболевших, по последним данным, составляет 290 человек. Число пациентов в тяжелом состоянии выросло 19. Количество пациентов в состоянии средней степени тяжести увеличилось до 130. 17 апреля глава Кубани Вениамин Кондратьев выступил с новым заявлением на заседании краевого оперативного штаба.

- С учетом того, что мы не достигли даже пика, с учетом вчерашнего обсуждения с ведущими врачами-инфекционистами, я принял решение продлить карантин в крае до 30 апреля, - заявил Вениамин Кондратьев. - Это вынужденная мера! Мы не можем провести три недели на карантине, а потом взять и обрушить вот тот результат, которого мы достигли.

Губернатор Кубани отметил, что эпидемиологическая ситуация в крае находится под контролем.

- Для жителей региона есть определенные послабления, есть «беспропускное окно». У жителей, кто ездит на автомобиле есть возможность проехать до дачи, до своего садового участка, в том числе в силу необходимости навестить родственников, - добавляет губернатор Кубани. - Кроме того, мы разрешили работу станциям технического обслуживания, мойки. Открылись рынки. Но все должны работать, соблюдая строгие санитарные нормы.

Ранее глава региона Вениамин Кондратьев поручил главам муниципалитетов вести тщательное наблюдение за соблюдением режима гражданами, вернувшимися из-за границы.

Напомним, изначально карантин в Краснодарском крае был объявлен 31 марта. А 5 апреля его действие продлили до 12-го числа. А позднее - до 18 апреля, правда, были введены некоторые послабления для жителей региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Режим карантина в Краснодарском крае 2020: до какого числа продлится и как будет действовать

Власти хотят максимально ограничить передвижение людей по городу и краю. Рассказываем, что можно делать, а что будет запрещено во время карантина в Краснодарском крае (читайте далее)

Всех въезжающих в Краснодарский край граждан обязали уйти на 14-дневную самоизоляцию

На постах развернуты группы контроля (подробнее)