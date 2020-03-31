2020-03-31T14:53:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Карантин в Краснодарском крае 2020: до какого числа продлится и как будет действовать

Карантин в Краснодарском крае 2020 рекомендован для всех жителей независимо от возраста [подкаст]
Евгения СОРОКА
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Всеобщий режим самоизоляции в Краснодарском крае 2020 рекомендован для всех жителей независимо от возрастаВсеобщий режим самоизоляции в Краснодарском крае 2020 рекомендован для всех жителей независимо от возрастаФото: Кирилл ВЕРШИНИН
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Для жителей Кубани объявили карантин - он начнет действовать с 18:00 31 марта. Эта мера, по словам губернатора Вениамина Кондратьева, необходима для предотвращения распространения коронавируса в регионе. Таким образом, власти хотят максимально ограничить передвижение людей по городу и краю. Рассказываем, до какого числа продлится карантин в Краснодарском крае 2020, как будет действовать, что можно делать, а что будет запрещено.

Всеобщий режим карантина в Краснодарском крае: сидим дома, на работу - по пропускам

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Как будет действовать карантин в Краснодарском крае?

Если раньше выходить на улицу не рекомендовали только пожилым людям, то теперь посидеть дома должны будут все, несмотря на возраст. Выйти из квартиры можно только в пяти случаях:

- нужна экстренная медицинская помощь,

- прямая угроза жизни и здоровью,

- поездка на работу и обратно (если она не приостановлена),

- поход в ближайший продуктовый магазин, банк или аптеку, выгул домашних животных (на расстоянии не более 100 метров от дома),

- вынос мусора.

- Сегодня с 18 часов в крае объявлен карантин, - сказал глава региона Вениамин Кондратьев. - Он подразумевает под собой полный запрет на передвижение по городу.

Мера, по словам губернатора, вынужденная.

- Запрет также коснется транзитного транспорта, - добавил Вениамин Кондратьев. - Он не не должен заходить в города и станицы.

До какого числа будет действовать карантин в Краснодарском крае?

Он продлится как минимум шесть дней и будет действовать с 31 марта по 5 апреля 2020 года. При необходимости могут ввести более жесткие ограничения и продлить время действия - все зависит от ситуации.

Что грозит тем, кто нарушит карантин в Краснодарском крае?

В регионе будут созданы мобильные отряды из числа сотрудников полиции, росгвардии и казаков, чтобы следить за соблюдением предписанных норм. Граждане, нарушающие режим, будут оштрафованы.

– Мобильные отряды уже завтра должны выйти на патрулирование и возвращать жителей на постоянное место проживания, – подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Можно ли передвигаться на личном транспорте по Краснодарскому краю в период действия карантина?

- Передвижение жителей личным автотранспортом возможно в исключительных случаях на основании соцразрешений, - сказали в администрации региона.

Напомним, на утро 31 марта новых случаев заболевания коронавирусом в регионе на не выявлено. Всего было проведено 9666 лабораторных исследований, у 17 человек инфекция подтвердилась.

- Двух пациентов уже выписали домой, одна женщина лечится в Москве. Состояние 12 человек удовлетворительное, а вот два человека находятся в тяжелом состоянии, - сообщили в министерстве здравоохранения Краснодарского края.

В больницы края с подозрением на COVID-19 обратились 459 человек, в том числе 85 детей. В стационарах - 201 пациент, из которых 59 детей.

- На домашнем карантине - 3601 кубанец, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации края. - В обсерваторах размещены 48 человек – три в Краснодаре и 45 в Сочи.

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В Краснодаре во время карантина пенсионеры могут заказать продукты, лекарства и «Комсомолку»

Так как пенсионеры относятся к наиболее уязвимой для коронавируса группе населения, власти региона рекомендовали всем жителям старше 65 лет оставаться дома. Им советуют по возможности не выходить на улицу и на время не общаться с другими людьми, разве что по телефону. Пока пожилые придерживаются самоизоляции у себя дома, добровольцы помогают в быту (читайте далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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