На Кубани первый выздоровевший от коронавируса пациент выписан из больницы

Житель Приморско-Ахтарского проходил лечение в краевой инфекционной больнице. 28 марта мужчину выписали домой.

Напомним, местный житель прилетел 5 марта из итальянской Вероны. Он прошел санитарно-карантинный контроль в Москве, никаких симптомов у него на тот момент не было. После чего он на личном автомобиле добирался до своего дома. Мужчина проживает в хуторе Морозовском Приморско-Ахтарского района

В первый день его температурило, но он расценил это как легкую усталость после путешествия. Его состояние постепенно ухудшалось, покраснело горло. Местный житель обратился к медикам. До времени получения результатов обследования, он находился дома, за его состоянием ежедневно следили врачи. После его поместили в инфекционный бокс.

- С 10 марта мужчина находился под постоянным наблюдением специалистов, прошел курс противовирусной терапии. После получения двух повторных отрицательных анализов на коронавирус его выписали домой, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Тем временем, стали известны подробности о восьми новых заболевших коронавирусной инфекцией в Краснодарском крае. Эти случаи подтверждены и отнесены к завезенным. Граждане вернулись из Франции, Испании, США, Ирана, Германии, Чехии, Англии. Заболевшим от 22 до 71 года. Это пятеро мужчин и три женщины. Один заразившийся – гражданин Армении, еще один – из Азербайджана.

Сейчас в медорганизациях края продолжают лечение 15 человек. С подозрением на новый вирус госпитализировано 328 человек. Из них 138 - в стационаре.

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